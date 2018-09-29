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Başkan adayından şok çıkış: Seçilmezsem sonuçlar geçersiz

Brezilya'da devlet başkanı adayı Jair Bolsonaro, ekim ayında yapılacak seçimlerin sonucunu ancak kendisinin kazanması halinde kabul edeceğini açıkladı.

Sozcu.com.tr
android-time 15:49 29 Eylül 2018
Haberler Dünya
Başkan adayından şok çıkış: Seçilmezsem sonuçlar geçersiz
Brezilya'da devlet başkanı adayı Jair Bolsonaro, ekim ayında yapılacak seçimlerin sonucunu ancak kendisinin kazanması halinde kabul edeceğini açıkladı.

Bolsonaro, bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, ekim ayında yapılacak seçimlerin sonucunu ancak kendi kazanırsa kabul edeceğini, başka bir rakip adayın kazandığı zaferin hile ile gerçekleşeceğini öne sürdü.

Oylamada sahtekarlık olacağına dair herhangi bir kanıt sunmayan Bolsonaro, ancak Brezilya’nın yüksek seçim mahkemesine güvenmediğini bildirdi.

Sosyal Liberal Parti’nin (PSL) adayı Bolsonaro, “Sokakta gördüğüm kadarıyla, benim seçilmediğim bir sonucu kabul etmeyeceğim” dedi.

Bolsonaro, bir mitinginde eski devlet başkanı Lula da Silva'nın oyuncak maketini tekmeledi.

Bolsonaro, bir mitinginde eski devlet başkanı Lula da Silva’nın oyuncak maketini tekmeledi.

Bolsonaro’nun seçimde hile yapılacağına ilişkin yorumları, Brezilya seçim mahkemesi ve seçimleri izleyen Amerikan Devletleri Örgütü tarafından reddedildi.

Bolsonaro, bu ay başında bir miting sırasında bıçaklı saldırıya uğramıştı.

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