Başkan Yardımcısı açıkladı! Google bloke edilebilir

Rusya, yasaklı kaynaklar listesine riayet etmeyen ve listedeki linkleri kaldırmayan Google’a dün 500.000 ruble (7.500 dolar) ceza kesmişti. Roskomnadzor Başkanı Aleksandr Jarov, Google hakkında yeni bir dosya açabileceklerini ve bu kez 700.000 rublelik (10.500 dolar) bir cezanın söz konusu olabileceğini söylemişti.
GOOGLE BLOKE EDİLEBİLİR
Sputnik’te yer alan habere göre, Roskomnadzor’dan Google’a verilen cezaya ilişkin bugün bir açıklama daha geldi. Başkan Yardımcısı Subbotin, Roskomnadzor’un Google’ı yasaya uygunluk açısından yeniden denetleyebileceğini ve bloke etme de dahil daha sert yaptırımlar uygulayabileceğini vurguladı.
Google’ın verilen cezaya tepki göstermediğini anlatan Subbotin, konuyla ilgili tutumlarını ortaya koyduklarını ve Google ile yeni bir görüşme planlamadıklarının altını çizdi.
Rusya’da 1 Ekim’de yürürlüğe giren kanun, arama motorlarını yasaklı internet kaynakları listesine uyma zorunluluğu getirmişti. Kanuna aykırı hareket eden şirketlere 500-700 bin ruble ceza kesiliyor.
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