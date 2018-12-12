Başkan Yardımcısı açıkladı! Google bloke edilebilir

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor) Başkan Yardımcısı Vadim Subbotin, Google'ın yasaklı içerikleri filtrelemeye ilişkin talepleri göz ardı etmeyi sürdürmesi halinde Bilgi Kanunu'nu sertleştirecek değişiklikler yapabileceklerini ifade etti.

Rusya, yasaklı kaynaklar listesine riayet etmeyen ve listedeki linkleri kaldırmayan Google’a dün 500.000 ruble (7.500 dolar) ceza kesmişti. Roskomnadzor Başkanı Aleksandr Jarov, Google hakkında yeni bir dosya açabileceklerini ve bu kez 700.000 rublelik (10.500 dolar) bir cezanın söz konusu olabileceğini söylemişti.

GOOGLE BLOKE EDİLEBİLİR

Sputnik’te yer alan habere göre, Roskomnadzor’dan Google’a verilen cezaya ilişkin bugün bir açıklama daha geldi. Başkan Yardımcısı Subbotin, Roskomnadzor’un Google’ı yasaya uygunluk açısından yeniden denetleyebileceğini ve bloke etme de dahil daha sert yaptırımlar uygulayabileceğini vurguladı.

İLGİLİ HABER Google 2018 arama sonuçlarını açıkladı! Türkiye iki yeşili çok merak etti

Google’ın verilen cezaya tepki göstermediğini anlatan Subbotin, konuyla ilgili tutumlarını ortaya koyduklarını ve Google ile yeni bir görüşme planlamadıklarının altını çizdi.

Rusya’da 1 Ekim’de yürürlüğe giren kanun, arama motorlarını yasaklı internet kaynakları listesine uyma zorunluluğu getirmişti. Kanuna aykırı hareket eden şirketlere 500-700 bin ruble ceza kesiliyor.