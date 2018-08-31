Başkana Trump tarifesi… Bikiniyle uçuracaklar

Son dönemde artan cinayet vakaları nedeniyle eleştiri oklarının hedefinde olan Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan’ı protesto etmek için hazırlanan uçan balon, verilen iznin ardından Parlamento Meydanı bahçesinde göstericiler tarafından uçurulacak.
Protestonun organizatörlerinden Yanny Bruere izin kararının ardından, “Sadiq Khan yönetimi altında suç oranları görülmemiş seviyelere çıktı. Londra’daki insanlar kendilerini güvende hissetmiyorlar, sadece bu yıl 81 kişi öldü! Khan istifa” yorumunda bulundu.
4 BİN KİŞİ BAĞIŞTA BULUNDU
Uçan balon için yaklaşık 4 bin kişinin bağışta bulunduğunu belirten Bruere, toplanan 64 bin euro’nun balonun yapımına harcandığını ve artan paranın ise Khan’ın belediye başkanlığını bırakması için yürütülen kampanyaya harcanacağını belirtti.
Londra Belediyesi sözcüsü konu hakkında yaptığı açıklamada, gösteriye izin verildiğini ve gösterinin Parlamento Meydanı bahçesinde Cumartesi günü gerçekleştirilebileceğini duyurdu.
Konu ile ilgili açıklamada bulunan Khan, “İnsanlar Cumartesi günlerini bana bakarak geçirmek istiyorlarsa buyursunlar, fakat sarının tam olarak benim rengim olduğunu düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.
Eylem için Facebook üzerinden oluşturalan etkinliğe yoğun katılım olması bekleniyor.