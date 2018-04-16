Bayrak krizinde Yunanistan’dan ilk açıklama

Didim açıklarındaki kayalıklara bir grup Yunan'ın, Yunanistan bayrağını diktiğinin ortaya çıkmasının ardından Atina'dan ilk açıklama geldi. Fournoi Korseon valisi Ioannis Maroussis, newsbomb.gr'e konuştu. Yetkili, olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığını ve Yunan bayrağının olup olmadığına dair incelemelerin sürdüğünü açıkladı.

Başbakan Binali Yıldırım’ın bugün katıldığı bir etkinlik sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlamasıyla ortaya çıkan bayrak krizinde sıcak bir gelişme yaşandı. Başbakan Yıldırım, son dönemde gerilen ilişkilerde Yunanistan’ın provoke ettiğini söyleyerek, “Ege Denizi'nde zaman zaman gerginliği arttırmaya yönelik komşumuz Yunanistan’ın bir takım faaliyetlerinin olduğu malumunuz. Son zamanlarda bu ihlallerde artışlar göze çarpıyor. Özellikle aidiyeti belli olmayan kaya parçaları var. Bunlara yönelik Kardak kayalıklarına benzer girişimleri olduğunu görüyoruz. Yine Didim açıklarında kayalığa bir bayrak dikme, Yunan bayrağı dikme girişimi oldu. Bunun üzerine de Sahil Güvenlik ekiplerimiz gerekli müdahaleyi yaptılar. Oradan o bayrağı kaldırdılar. Yunanistan’a tavsiyemiz iyi komşuluk ilişkileri içerisinde gerginliği arttıracak provokasyonlardan uzak durması, komşuluk hukukuna uygun olarak hareket etmesidir. Ülkemizin egemenlik haklarından kimsenin taviz vereceğimizi düşünmemesini özellikle bekliyoruz. Şartlar ne olursa olsun bu yönde yapılacak oldu bittilere gereken karşılığı vermeye kararlıyız” demişti.

Yunan basını olayla ilgili olarak Fournoi Korseon valisi Ioannis Maroussis ile konuştu. Newsbomb.gr’deki haberde yetkili, olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığını ve Yunan bayrağının olup olmadığına dair incelemelerin sürdüğünü açıkladı.