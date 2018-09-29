Son dakika: Beklenen fırtına Yunanistan’ı etkisi altına aldı!

Cumartesi sabahı Yunanistan'ın güney İon adaları ile Kiklades adalarını, Eğriboz'u ve güney Peloponez'i saran tropik kasırga öğle saatlerinde Attika bölgesinde belirdi.

Sabahtan Atina ve Pire’de devamlı yağan yağmur ile zaman zaman şiddetli esen rüzgâr saat ilerledikçe daha ciddi boyutlar alırken, Doğu Attika bölgesinde elektrik kesintisi yaşandı. Pallini bölgesinde yedi, Artemida bölgesinde iki saat boyunca elektrikler kesildi. Elefsine-Thivon karayolunun bir kısmı trafiğe kapatıldı.

ADA SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Pire ve Rafina limanlarından Oniki Adaya ve Kiklades Adalarına seferler iptal edildi, Saronikos Adalarına sefer yapan gemiler limanda bağlı kaldı. Rio-Antirio seferleri iptal edildi.

Bu alışılmamış doğa olayı karşısında devlet mekanizmasının hazır olduğunu bildiren Siyasi Koruma Politikası Genel Sekreteri Yiannis Tafillis vatandaşların dikkatli olmalarını, balkonlardan düşebilecek eşyaları kaldırmalarını ve gerekmediği sürece yola çıkmamalarını tembih etti. Akşama doğru kötü hava şartlarının Kuzey ve Doğu Ege Adalarına kayması bekleniyor. DHA