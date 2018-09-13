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Beklenen Florence kasırgası ABD sahillerine ulaştı

ABD'de son 20 yılın en büyük kasırgası olarak adlandırılan Florence en güçlü haliyle ülkenin doğu sahillerinde bulunan Kuzey Carolina'ya ulaştı.

Sozcu.com.tr
android-time 23:06 13 Eylül 2018
Haberler Dünya
Beklenen Florence kasırgası ABD sahillerine ulaştı
ABD'de son 20 yılın en büyük kasırgası olarak adlandırılan Florence en güçlü haliyle ülkenin doğu sahillerinde bulunan Kuzey Carolina'ya ulaştı.

Ülkede olağanüstü hal ilan edilmesine neden olan Florence kasırgası Kuzey Carolina’nın Avon bölgesi sahillerine ulaştı. Sahilde bulunan çoğu evin boşaltılmaına rağmen hala bölgede insanların bulunduğu bildirilirken Atlantik Okyanusu’nun taşkınlar yaparak yerleşim bölgelerine doğru ilerlediği çekilen fotoğraflara yansıdı.

Okyonus taşarak iç bölümlere ilerlemeye başladı. Reuters

Okyonus taşarak iç bölümlere ilerlemeye başladı. Reuters

MİLYONLAR KAÇMIŞTI

Florence kasırgası öncesi açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump vatandaşlarını, kasırga bölgesi olarak ilan edilen yerlerden uzak durulması gerektiği şeklinde uyarmıştı.

Trump halkı kasırgaya karşı uyarmıştı.

Trump halkı kasırgaya karşı uyarmıştı. Reuters

Milyonlarca insan ülkenin doğu sahillerinde bulunana yerleşim yerlerini boşaltarak daha batı kısımlara, ülkenin iç bölümlerine doğru kaçmıştı.

İnsanlar kasırgadan kaçmak için otoyolları çift yönlü kullanıyor. Reuters

İnsanlar kasırgadan kaçmak için otoyolları çift yönlü kullanıyor. Reuters

Son güncelleme: android-time 23:0913.09.2018
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