Belçika’da oy kullanma skandalı! YSK’nın kuralına uymadı oy kullandırmaya devam etti

İki kez oy kullanma skandalıyla gündeme gelen Belçika'da yeni bir skandala daha imza atıldı. Ülkede, oy kullanma süresinin tamamlanmasının ardından seçmenlerin oy kullanmaya devam ettiği ileri sürüldü. Yaşanan olayla ilgili paylaşılan videoda sandık başkanı olduğunu iddia eden kişi, "Ben sandık başkanıyım ve açıyorum” ifadelerini kullanıyor.

Belçika’da oy kullanma skandalı devam ediyor. Bürüksel’de yaşayan Şengül Erdoğan isimli Türk vatandaşı, 24 Haziran seçimleri için yurt dışı oylarının kullanılmaya başlamasının ardından Bürüksel’de sandığa giderek oyunu kullandı. Ancak Erdoğan’ın daha sonra Türkiye’ye gelerek bir kez daha oy kullandığı iddia edildi. Yaşanan bu skandala tepkiler sürerken Belçika’da yeni bir olay daha yaşandı.

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SÜRE DOLMASINA RAĞMEN DEVAM ETTİRDİ

Yüksek Seçim Kurulu, Belçika'daki seçmeler için oy verme işlemini 15-19 Haziran olarak ilan etmişti ve bu süre dün (19 Haziran) saat 21.00'da sona erdi. Ancak sosyal medyada yayımlanan bir video yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi. ‘Expose’ isimli Facebook hesabının paylaştığı videoda, Belçika'da saat 21.20 sıralarında seçmenlerin oy vermek için alınmaya devam edildiği ileri sürüldü.

“BEN SANDIK BAŞKANIYIM, AÇIYORUM”

Videoda yaşanan olaya vatandaşlar tepki gösterirken sandık başkanı olduğunu ifade eden bir kişi, görüntü alınmasına itiraz ediyor. Yine sandık başkanı olduğunu ileri süren aynı kişi, saatin 21.20 olduğunu kabul ederek, “Ben sandık başkanıyım ve açıyorum” ifadelerini kullanıyor.