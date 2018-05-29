Belçika’da silahlı saldırı… Ölü ve yaralılar var

Belçika'nın Liege kentinde silahlı saldırı yaşandı. Saldırgan şehir merkezinde 2 polis memurunu ve yoldan geçen bir sivili öldürdükten sonra bir kadını rehin aldı. Saldırganın daha sonra vurularak etkisiz hale getirildiği açıklandı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken 2 polis memurunun daha yaralandığını belirtildi.