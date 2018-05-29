Belçika’da silahlı saldırı… Ölü ve yaralılar var

Belçika’da yayın yapan RTBF’nin internet sitesinde yer alan haberde Belçika’nın Liege kentinde bir saldırı yaşandığı açıklandı. Kimliği belirlenemeyen saldırganın bıçakla iki polise saldırdığı ve daha sonra silahlarını alarak bir kadını rehin tuttuğu açıklandı.
Yerel basında yer alan haberlerde saldırganın yoldan geçen birini daha vurarak öldürdüğü aktarıldı. Kadını rehine olarak tuttuğu sırada saldırganın vurularak etkisiz hale getirildiği duyuruldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Rehine olarak tutulan kişinin sağlık kontrolünden geçtiği açıklandı.
Olayla ilgili bir açıklama yapan İçişleri Bakanı Jan Jambon, “Şu an saldırganın motivasyonunu bilmiyoruz. Fakat saldırgan etkisiz hale getirildi” dedi. Belga haber ajansı, d’Avroy bulvarında meydana gelen olayda 2 polis memurunun daha yaralandığını açıkladı.