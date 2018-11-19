Berger: Türkiye’ye 3 milyar Euro daha verilmesi üzerinde tartışılıyor

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, AB'nin Türkiye’de yaşayan Suriye vatandaşlarına yönelik desteklerini sürdüreceğini belirterek, "Türkiye hükümetine 3 milyar Euro daha verilmesi üzerinde tartışılıyor. Şu anda neler yapılması gerektiği ile ilintili olarak müzakerelerde devam ediliyor. İnsani destekten sosyo-ekonomik desteğe geçiyoruz. Buna bağlı olarak da ‘ikinci round’luk projelerimizi imzalamak üzereyiz" dedi.

AB tarafından finanse edilen, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü genel koordinasyonunda yürütülen, “Hayata Fırsat Projesi”nin tanıtım toplantısı yapıldı. Toplantıda bir konuşma yapan Berger, ILO Türkiye Ofisi'nin hayata geçirdiği “Hayata Fırsat Projesi”ni önemli bulduklarını vurgulayarak, emeği geçenlere teşekkür etti.

“YAKIN ÇALIŞMA İÇİNDE”

Türkiye'nin hali hazırda geçici koruma altında 3 milyon 500 bin Suriye vatandaşına baktığını ifade eden Berger, Suriye'deki çatışmanın bitmesi için atılacak adımların, göçmenlere iş vermekten daha öncelikli olduğunu kaydetti. Suriye’de 8 yıldır devam eden trajediye son vermek için Türkiye ve AB’nin yakın çalışma içinde olduğunu hatırlatan Berger, ”Türkiye ve AB, bu çatışmaya çözüm bulma konusunda uzun bir süredir çalışıyor. Şimdi bu çalışmalara devam mı etmeliyiz, insani yardıma devam mı etmeliyiz, desteğimize devam mı etmeliyiz? Bu modelimizi sürdürmeli miyiz yoksa bir adım öteye mi gidelim acaba? Acaba sosyo-ekonomik entegrasyonlara girerek bireylerin kendi ayakları üzerinde durmasını mı sağlayalım. Kendi ailelerine bakmalarını ve aynı zamanda toplumun gelişmesine katkıda bulunmalarını mı sağlayalım. Kısa vadede onlara yardım etmek, onlara makul işler, fırsatlar sağlamak zorundayız. Suriye mültecilerine baktığımız zaman, büyük bir kısmı çalışma hayatına girebilecek yaşta. Dolayısıyla bunlara fırsatların oluşturulması ve özellikle girişimcilik unsurlarını da yaratmamız gerekiyor. Kendi ayakları üzerinde durabilmelerini sağlamamız gerekiyor.”

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”400 MİLYON EURO DESTEK İÇİN ANLAŞMA İMZALAYACAĞIZ”

Türkiye'de yaşayan Suriye vatandaşlarının Türkiye ekonomisine katkıda bulunabileceğini belirten Berger, Türkiye'de bu konuda politik çevreler arasında görüş birliği olduğunu söyledi. Berger, AB’nin Suriyelilere yardım konusunda Türkiye’ye destekte bulunduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Temel ihtiyaçları veriyoruz. Bir örnek vermem gerekirse Acil Sosyal Güvenlik Ağı (ESSN) nakit desteği veriyor. 1,4 milyon ihtiyaç sahibi bundan yararlanıyor. AB bu konuda Türkiye’ye desteklerine devam edecektir elbette. Mültecilerin becerilerini tanıyarak, onların potansiyellerini görerek iş hayatına atılmalarını sağlıyoruz. Suriyelilerin yoğun olarak geldiği şehirlerde yapılan lokal projeleri önemsiyoruz.”

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BİRİNCİ ROUND'LUK DESTEKTE 3 MİLYAR EURO

AB’nin mültecilere destek veren STK'lar ve diğer ilgili uluslararası organizasyonlarla beraber çalışan Türkiye’ye çeşitli desteklerde bulunduğunu aktaran Berger, “Birinci round'luk destekte 3 milyar Euro olarak, AB tarafından destekleniyor. Hali hazırda 72 tane proje var. Üç tane önemli alanda çalışıyoruz. Birisi eğitim, eğitimle beraber Türk hükümetine yardım etmeye çalışıyoruz. Bu ülkedeki bütün çocukların eğitime ulaşmalarını sağlıyoruz. Bunun bir kısmı okul yapımıyla sağlanırken, bir taraftan da yumuşak alan kısımlarıyla da ilgileniyoruz. Dil öğrenme veyahut da ulaşım gibi konular” diye konuştu.

“3 MİLYAREURO DAHA VERİLMESİ ÜZERİNDE TARTIŞILIYOR”

Berger, “Türkiye hükümetine 3 milyar Euro daha verilmesi üzerinde tartışılıyor. Şu anda neler yapılması gerektiği ile ilintili olarak müzakerelerde bulunuluyor. İnsani destekten sosyo-ekonomik desteğe geçiyoruz. Buna bağlı olarak da ‘ikinci round’luk projelerimizi imzalamak üzereyiz. Tabii ki eğitim yine bütün bu yardımın en üst basamağında yer alacak. Onun ardından sağlık gelecek. Bu haftanın sonunda eğitim sektörüne bir başka 400 milyon avroluk destek için Brüksel’de anlaşma imzalayacağız.” AA