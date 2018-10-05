Berlin’de korkunç olay… Araçla kafeye daldı

Almanya'nın başkenti Berlin'de korkunç bir olay yaşandı... Kentin popüler bölgelerinden Charlottenburg'ta bir araç kafeye girdi. Kafe önündeki masaları ezen araç bazı müşterileri ezdi.

Almanya’nın başkenti Berlin bugün korku dolu anlar yaşadı… Berlin’in popüler noktalarından Charlottenburg’ta bir otomobil kaldırıma çıkarak bir kafeye girdi. Kafenin önündeki masaları ezen ve bazı müşterileri ezen araç panik yarattı.

Berlin polisi, yaşananın bir kaza olduğunu ve sürücünün sağlık sorunu yaşayarak direksiyon hakimiyetini kaybettiğini düşündüklerini duyurdu. Alman polisi, “Olayda terör motivasyonu yok. İlk belirlemelerimize göre sürücü sağlık sorunu yaşadığı için bu kaza yaşandı” ifadesini kullandı.

İki yıl önce terör örgütleri Almanya’nın başkentindeki bir Noel pazarına kamyonla saldırmış ve 11 kişiyi öldürmüştü.