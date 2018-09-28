Berlin’de kültür turu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya ziyareti kapsamında diplomatik görüşmelerde bulunurken, Reuters ve Alman basını Erdoğan'la birlikte Berlin'e gelen aile üyelerini görüntüledi. Reuters Emine Erdoğan'ın Müzeler Adası'ndaki turunu fotoğraflarken, Almanya'nın çok okunan gazetelerinden Bild ise, Erdoğan'ın kızı Esra Albayrak ve torunu Eymen'in hayvanat bahçesi ziyaretini okuyucularına duyurdu.

Almanya’da gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı ziyaret. Alman güvenlik güçleri Erdoğan’ın dün başlayan 3 günlük ziyareti için teyakkuza geçerken, şehrin birçok noktasında yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Erdoğan’ın kaldığı otel ve gideceği güzergahlar üzerinde kuş uçurtulmazken, Almanya’nın çok okunan gazetelerinden Bild, daha farklı bir görüntüyü okuyucularına duyurdu.

Erdoğan’ın kızı Esra Albayrak ve torunu Eymen’in dün öğleden sonra Berlin’deki bir hayvanat bahçesini ziyaret etti. Hayvanat bahçesinin ziyarete kapatılmadığı belirtilirken, Erdoğan’ın gittiği adreslere göre ortamın daha sakin olduğuna dikkat çekildi.

Albayrak’ın korumalarıyla birlikte 16:30’da hayvanat bahçesine geldiği ve oğluyla birlikte panda ve zebralarla yakından ilgilendikleri vurgulandı.

Reuters haber ajansı ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın müze ziyaretlerinden kareler geçti. Emine Erdoğan’ın dün Berlin’in ünlü Müzeler Adası’na giderek yetkililer eşliğinde müzeleri gezdiği görüldü.