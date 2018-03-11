Berlin’deki Türk camisine kundaklama şüphesi

Almanya'nın başkenti Berlin’de Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) bağlı Koca Sinan Camii’nde yangın çıktı. Deutsche Welle'nin aktardığı haberde görgü tanıkları üç kişinin camiyi kundakladığı iddia edildi.

Berlin’in Reinickendorf semtinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) bağlı Koca Sinan Camii’nde sabaha karşı yangın çıktı. Yangın, Berlin İtfaiyesi’nden 60 görevli tarafından söndürüldü. İtfaiyeden bir yetkili yangının caminin içinde başladığını tahmin ettiklerini söyledi. Berlin Emniyeti yangının kundaklama olup olmadığı konusunda bir açıklama yapmadı.

Bild gazetesi görgü tanıklarına dayandırarak verdiği haberinde, kapüşonlu üç erkeğin caminin kapısından girerek içeriye bir şey fırlattığını belirtti. Anadolu Ajansı'na konuşan caminin din görevlisi Bayram Türk de benzer açıklamalar yaptı. İki kişinin camiye yanıcı madde atanları gördüğünü söyleyen Türk, “Yüzleri kapalı, üç kişi oldukları ve yanıcı maddeyi atıp hemen kaçtıkları söylendi” dedi. Türk, caminin yangın nedeniyle kullanılmaz hâlde olduğunu kaydetti.

Yangının yerel saatle 02.00 civarında çıktığını öğrendiğini söyleyen Türk, “Evden buraya geldiğimde caminin çay ocağı ve girişi yanıyordu. İtfaiye gelip yangına müdahale etmeye başlamıştı” diye konuştu.

Koca Sinan Camii, Facebook sayfasından yaptığı açıklamada, “Bu gece camimize kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırı gerçekleştirildi. Kundaklanan camimiz tamamıyla kullanılmaz hâle geldi. Her ne sebepten olursa olsun, Allah’ın evi olan camilerimize saldırı olması kabul edilemez bir durumdur” ifadesini kullandı.