Bernard Lewis hayatını kaybetti

Ortadoğu tarihçiliğinin en önemli isimlerinden Prof. Bernard Lewis, 102 yaşında yaşamını yitirdi. Lewis’in ölüm nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Bernard Lewis, 1998 yılında “Atatürk Uluslararası Barış Ödülü”ne layık görülmüştü.
‘SOYKIRIM’ İDDİASINA KARŞI ÇIKTI
Prof. Lewis, 1993’te Le Monde gazetesine verdiği bir röportajda 1915’teki olayların “soykırım” olmadığını, “savaşın bir yan ürünü” olduğunu söylemişti. Paris’te bir mahkeme bunu sözde Ermeni soykırımının inkarı olarak kabul etmiş ve ünlü tarihςiyi sembolik olarak 1 Frank para cezasına çarptırmıştı.
30’dan fazla kitap, yüzlerce makale kaleme alan Lewis’in Türkçe yayımlanmış başlıca eserleri şöyle:
Modern Türkiye’nin Doğuşu
Demokrasinin Türkiye Serüveni
İstanbul ve Osmanlı İmparatorluğu Medeniyeti
İslam’ın Siyasal Söylemi
Ortadoğu: Hıristiyanlığın Doğuşundan Günümüze 2000 Yıllık Tarihi
İslam Dünyasında Yahudiler
Babil’den Dragomanlara
Müslümanların Avrupa’yı Keşfi
Çatışan Kültürler – Keşifler Çağında Hıristiyanlar, Müslümanlar, Yahudiler
Ortadoğu’nun Çoklu Kimliği
Tarihte Araplar
Alamut Kalesi ve Hasan El Sabbah
Tarih Notları
İnanç ve İktidar – Ortadoğu’da Din ve Siyaset
İslam ve Batı
Semitizm ve Anti-Semitizm