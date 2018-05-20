Bernard Lewis hayatını kaybetti

Ünlü tarihçi Bernard Lewis 102 yaşında hayatını kaybetti.

Ortadoğu tarihçiliğinin en önemli isimlerinden Prof. Bernard Lewis, 102 yaşında yaşamını yitirdi. Lewis’in ölüm nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Bernard Lewis, 1998 yılında “Atatürk Uluslararası Barış Ödülü”ne layık görülmüştü.

‘SOYKIRIM’ İDDİASINA KARŞI ÇIKTI

Prof. Lewis, 1993’te Le Monde gazetesine verdiği bir röportajda 1915’teki olayların “soykırım” olmadığını, “savaşın bir yan ürünü” olduğunu söylemişti. Paris’te bir mahkeme bunu sözde Ermeni soykırımının inkarı olarak kabul etmiş ve ünlü tarihςiyi sembolik olarak 1 Frank para cezasına çarptırmıştı.

30’dan fazla kitap, yüzlerce makale kaleme alan Lewis’in Türkçe yayımlanmış başlıca eserleri şöyle:

Modern Türkiye’nin Doğuşu

Demokrasinin Türkiye Serüveni

İstanbul ve Osmanlı İmparatorluğu Medeniyeti

İslam’ın Siyasal Söylemi

Ortadoğu: Hıristiyanlığın Doğuşundan Günümüze 2000 Yıllık Tarihi

İslam Dünyasında Yahudiler

Babil’den Dragomanlara

Müslümanların Avrupa’yı Keşfi

Çatışan Kültürler – Keşifler Çağında Hıristiyanlar, Müslümanlar, Yahudiler

Ortadoğu’nun Çoklu Kimliği

Tarihte Araplar

Alamut Kalesi ve Hasan El Sabbah

Tarih Notları

İnanç ve İktidar – Ortadoğu’da Din ve Siyaset

İslam ve Batı

Semitizm ve Anti-Semitizm