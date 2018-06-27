Beş haftada hesaplayabildiler! Servet çıktı…

Malezya polisi, eski başbakan Necip Rezak'ın konutlarına geçen ay düzenlenen baskınlarda ele geçirilen para, lüks eşya, çanta ve takıların değerinin tam 273 milyon doları bulduğunu açıkladı.

BBC Türkçe’nin aktardığı habere göre, Ticari Suçlarla Mücadele Biriminin Başkanı Amar Sing, baskının “Malezya tarihinde bugüne dek görülenlerin en büyüğü” olduğu yorumunu yaparken ele geçirilen lüks eşyaların sayımının ve değerinin hesaplanmasının tam beş hafta sürdüğünü söyledi.

Ele geçirilen koleksiyonda Rezak’a ve karısına ait, 567 el çantası, 400’ü aşkın saat, 1400 kolye, 2200 yüzük ve 14 taç yer alırken en pahalı takının 1,5 milyon dolar değerinde bir kolye olduğu bildirildi.

Başkent Kuala Lumpur’da Rezak’ın evi dahil altı ayrı konuta düzenlenen baskınlarda, çantalara tıkıştırılmış vaziyette 26 farklı para birimine dağılmış, 28 milyon dolar tutarında para da bulunmuştu.

Polis kayıp milyonların peşinde



Devlet kalkınma fonu 1MDB ile ilgili yolsuzluk operasyonu kapsamında baskınlarını sürdüren polis, söz konusu fondan milyarlarca doların kaybolduğunu söylüyor.

Zimmetine 700 milyon dolar geçirdi mi?

Necip Rezak’ın da kişisel olarak zimmetine 700 milyon dolar geçirdiği ileri sürülüyor. Rezak bu iddiaları başından beri reddediyor.

Fon Kuala Lumpur’u bir mali merkeze dönüştürmeyi ve stratejik yatırımlar ile ekonomiyi canlandırmayı hedefliyordu.

Fakat 2015 yılında fon, bankalar ve bono sahiplerine 11 milyar dolarlık ödemelerini aksatınca birden dikkatleri üzerine topladı.

Wall Street Journal bu konudaki haberinde kayıp paralardan 700 milyon doların Necip Rezak’ın kişisel hesaplarına hortumlandığının belgelerinin izini sürdüğünü öne sürdü.

Daha önce yetkili makamlarca suçsuz bulunan Necip Rezak hakkında Mayıs ayı başlarında seçimi kaybettikten sonra yeniden soruşturma açıldı.

Yeni Başbakan, eski muhalif siyasetçi Mahathir Muhammed kayıp milyonlarca doların bulunup geri alınmasına çalışacağını söylemişti.

Emeklilik dönemine son verip seçimlere katılan 92 yaşındaki Mahathir, 60 yıldan uzun süredir iktidar olan Barisan Nasional (BN) koalisyon hükümetini sandıkta devirmişti.