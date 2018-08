Beyaz Saray’da LeBron James krizi büyüyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın önceki gün kendisini eleştiren basketbolcu LeBron James'i topa tutmasının ardından bugün Beyaz Saray'dan bir açıklama geldi... First Lady Melania Trump tarafından yapılan bu açıklama Beyaz Saray'da büyük ses getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, önceki gün bir röportaj vererek kendisini eleştiren LeBron James’i sert bir dille topa tutmuştu. Trump’ın sporu kullanarak ülkeyi ayrıştırdığını dile getiren LeBron James’e, “O, televizyon dünyasındaki en ahmak adam olan Don Lemon’a demeç veriyor. Lemon, LeBron’u akıllı göstermeye çalışıyor ki bu çok kolay bir şey değil. Ben Michael Jordan’ı tutuyorum” mesajını atmıştı.

Trump’ın bu açıklaması ABD’de büyük tepki çekerken bugün Trump’ın eşi First Lady Melania Trump bir mesaj yayınladı. Sözcüsü aracılığıyla açıklamada bulunan First Lady, “LeBron James’in gelecek nesiller için iyi bir şeyler yaptığı görülüyor. First Lady, her zaman olduğu gibi şimdi de çocukların karşılaştığı sorunları çözmek isteyen herkesle diyaloğa girmeye hazır” ifadesini kullandı.Hem kamuoyu karşısında hem de katıldığı etkinliklerde ABD Başkanı’yla çelişen açıklamalarda bulunan Melania Trump’ın son mesajına Donald Trump henüz bir yorum yapmadı.