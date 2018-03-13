Beyaz Saray’dan son dakika haberi… Trump kritik ismi görevden aldı

Bir süredir ABD Başkanı Donald Trump ile sürtüşme yaşayan Dışişleri Bakanı Rex Tillerson görevinden alındı. Flaş gelişme sonrasında Tillerson'ın yerine CIA Direktörü Mike Pompeo'nun adını gündeme getirdiği açıklandı. Trump, dışişleri bakanlığı koltuğu için Pompeo'yu aday göstereceğini duyurdu.

Beyaz Saray kulislerinde ayrılacağı sık sık gündeme gelen ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın görevinden alındığı açıklandı. İlk olarak ABD’nin çok okunan gazetelerinden Washington Post’un ortaya attığı iddiayla birlikte ABD Başkanı Donald Trump Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Trump milyonlarca takipçisine, “Mike Pompeo, CIA’nin direktörü, yeni dışişleri bakanımız olacak. Fantastik bir iş yapacaktır” yazdı. Twitter üzerinden değişikliği gündeme getiren Trump, CIA’nin Direktör Yardımcısı Gina Haspel’in ise CIA’nin tepesine getirileceğini belirtildi. Onaylanması durumunda Haspel CIA’nin başına geçen ilk kadın olacak.

Washington Post’un haberinde, ABD Başkanı Trump’ın geçtiğimiz hafta Cuma günü Tillerson’dan istifa etmesini istediği ve Tillerson’ın bu sebeple Afrika ziyaretini yarıda keserek Pazartesi günü Washington’a döndüğü ifade edildi. ABD Başkanı Trump’ın geçtiğimiz hafta gündeme gelen Kuzey Kore ile ilişkilerin normalleşmesi üzerine müzakerelerde Pompeo’ya güvendiği belirtilirken, Trump gazeteye “CIA’nin Direktörü Mike Pompeo’yu yeni Dışişleri Bakanı olarak aday göstermekten dolayı çok gururluyum” dedi.

ABD Başkanı Trump, “CIA’nin Direktör Yardımcısı Gina Haspel, Pompeo’nun yerine aday gösterilecektir ve CIA’nin ilk kadın direktörü olacaktır. Bu tarihi bir an. Mike ve Gina bir yılı aşkın bir süredir birlikte çalışıyorlar ve birbirlerine karşı çok saygılılar” dedi.

Trump, Twitter hesabından Tillerson’a hizmetlerinden ötürü teşekkür ettiğini söyledi. Beyaz Saray tarafından yapılan resmi açıklamada ise, Trump’ın Pompeo’ya güvendiği belirtilirken, CIA’nin direktörlüğünü üstlenen isim hakkında, “Bu kritik süreçte bu iş için doğru insan” yorumunu yaptı.

Beyaz Saray’dan üst düzey bir yetkili, “Trump, Kuzey Kore ile müzakereler ve ticaret ilişkilerinin görüşülmesinden önce yeni bir ekip istedi” dedi. Göreve başladığı andan itibaren yakın çevresindeki kurmaylarla birer birer yollarını ayıran Trump’ın Tillerson’ı görevden alması bu zamana kadarki en büyük değişim olarak görülürken, Exxon Mobil’in 65 yaşındaki eski CEO’su konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

ABD Başkanı Trump hakkında, geçtiğimiz yıl “moron” diyen ve sık sık kamera karşısında sürtüşen ikilinin yollarını ayıracağı geçmiş dönemde de gündeme gelmişti. ABD Başkanı Trump ile Tillerson’ın bazı önemli konularda birbirleriyle çelişen açıklamalarda bulunması da Beyaz Saray kulislerinde Tillerson’ın yakında görevden ayrılacağına yönelik iddiaların ortaya atılmasına sebep oluyordu.

KRİTİK İSİMDEN İLK AÇIKLAMA GELDİ

ABD Başkanı Trump’ın dışişleri bakanlığı için adını telaffuz ettiği Mike Pompeo, Washington Post’a konuştu. Pompeo, “Trump’ın CIA’nin Direktörü olarak beni görevlendirmesinden dolayı çok minnettarım ve Dışişleri Bakanlığı için sunduğu bu fırsat için de. Onun liderliği Amerika’yı daha güvenli bir yer haline getirdi. CIA’de harika erkek ve kadınlarla çalıştığım için çok onur duyuyorum” dedi.

WASHINGTON POST’A KONUŞTU

Pompeo’nun yerine CIA’nin başına getirilmesi gündemde olan Haspel ise, “30 yıl boyunca CIA’de çalıştıktan sonra geçen yıl Mike Pompeo ile birlikte Direktör Yardımcısı unvanıyla çalışmıştım. Başkan Trump’ın sunduğu bu fırsat için çok minnettarım ve beni CIA’nın yeni direktörü olarak aday göstererek güvenmesinden dolayı gururum okşandı” dedi.

MIKE POMPEO KİMDİR?

23 Ocak’ta CIA Direktörlüğü koltuğuna oturan Mike Pompeo, eski bir asker aynı zamanda bir hukukçu. Berlin Duvarı’nın yıkılması öncesi uzun yıllar Almanya’da görev yaptı. Birinci Körfez Savaşı’nda da aktif görev aldı. Pompeo, daha sonra bir savunma sanayi şirketinde CEO olarak çalışmaya başladı.

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2010’daki seçimlerde Kansas’tan Cumhuriyetçi Parti’den aday olarak ABD Kongresi’nin iki yasama organından biri olan Temsilciler Meclisi’ne girdi. Ardından Demokrat Parti adaylarını geride bırakarak kongre üyeliğine kadar ilerledi. İstihbarat örgütlerini denetleyen CIA Alt Komitesi’nde de yer aldı. 2012’de ABD’li diplomatlara yapılan saldırıyı araştırdı.

Pompeo, 48 sayfalık ayrı bir rapor hazırlayarak dönemin Dışişleri Bakanı Hillary Clinton’un hatalı olduğunu bildirdi. Görev süresi boyunca başkanlık yapan Obama’yı da özellikle güvenlik politikaları sebebiyle çoğunlukla eleştiren Pompeo, ulusal güvenlik dairesi olan NSA’nın dinleme programlarını destekledi. ABD Başkanı olacağı kesinleşen Donald Trump CIA Direktörü olarak Pompeo’yu adayı gösterdi.