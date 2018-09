Beyaz Saray’da Trump’a karşı direniş: Engellemeye çalışıyoruz

ABD Başkanı Donald Trump'a karşı Beyaz Saray içerisinde bir direniş olduğunu yazan deneyimli gazeteci Bob Woodward'ın, "Bazı yetkililer Trump imzalamasın diye belgeleri masasından çalıyor" yorumuna destek geldi. Beyaz Saray'da görevli olan ve ismini açıklamayan bir yetkili New York Times gazetesine bir köşe yazısı yazdı. Makalede, "Trump gidene kadar ülke için kötü sonuçlar doğurabilecek eğilimlerini sessizce engellemeye çalışıyoruz" ifadesi kullanıldı.

ABD-Türkiye ilişkileri Trump’ın yoğun çabalarıyla kopma noktasına gelirken, Beyaz Saray’da görevli üst düzey bir yetkili, New York Times gazetesi için kimliğini gizleyerek bir makale yazdı. Yetkili, ABD Başkanı Trump’a karşı yönetim içinde oluşan bir direniş olduğunu ve bunun bir parçası olduğunu yazdı.

Yetkili, ‘Trump yönetimi içindeki direnişin parçasıyım’ başlıklı yorum makalesinde ‘Trump gidene veya görevden alınana kadar gündemini ve ülke için kötü sonuçlar doğurabilecek eğilimlerini sessizce engellemek için çalıştıklarını’ ifadesini kullandı. Makaleyi yazan yetkilinin adı açıklanmasa da Cumhuriyetçilerden ve yönetim içindeki ‘direniş’ten olduğunu, “Biliyorum, çünkü ben de onlardan biriyim. Daha açık olmak gerekirse, bizimkisi soldan çıkan bir ‘direniş’ değil. Biz yönetimin başarılı olmasını istiyoruz. Bir Cumhuriyetçi olarak seçilmiş olsa da Başkan, muhafazakârların benimsediği özgür akıl, serbest pazarlar ve özgür halk ideallerine yakınlık göstermiyor” sözleriyle aktarıyor.

TRUMP: NY TIMES BU KİŞİYİ İHBAR ETSİN

ABD Başkanı Trump, makale için “utanç verici” dedi ve attığı tweette New York Times’a seslenip “Eğer bu ‘üst düzey yetkili’ gerçekten varsa ve New York Times’ın başka bir düzmece kaynağı değilse, eğer bu KORKAK kişi gerçekten varsa, New York Times, Ulusal Güvenlik gerekçesiyle bu kişi hükümete ihbar etmeli” dedi.

Trump, New York Times gazetesinde yayımlanan makale için ‘korkakça’ dedi ve yetkiliye sayfalarını açan New York Times’ı da eleştirdi. Trump, “Bu kişi gerçekse, Ulusal Güvenlik gerekçesiyle New York Times bu kişiyi ihbar etmeli” dedi. Makale, kıdemli gazeteci Bob Woodward’ın Beyaz Saray’da Trump’ın kararlarının engellenmesi için çevrilen entrikaları anlattığı kitabın bölümlerinin Washington Post gazetesinde paylaşılmasından bir gün sonra yayımlandı.

“TRUMP’I AZLETMEYİ BİLE DÜŞÜNMÜŞLER”

New York Times’taki makalede yetkili, Trump’ı ‘ahlaksız, ticaret ve demokrasi karşıtı’ olarak tanımlıyor ve ABD Başkanı için ‘yeterince bilgi sahibi olmadan, olgunlaşmamış ve zaman zamanda da lakayt kararlar almaya meyilli’ diyor. Makalede, Beyaz Saray’daki bir grup danışmanın, Trump’ın azledilmesi için ‘başkanın görevini yerine getirebilme ehliyeti olmadığı hükmünü’ içeren ABD anayasasının 25’inci ek maddesini gündeme getirmeyi düşündüğü ama sonunda vazgeçildiği de yazıyor: “Ama hiç kimse bir anayasa krizine zemin hazırlamak istemedi. Yani, bu durum öyle veya böyle sona erene kadar, yönetimin dümenin doğru yöne çevrilmesi için elimizden geleni yapacağız.”

Yetkili, kendilerini Beyaz Saray’daki ‘kahramanlar’ olarak tanımlıyor ve Trump’ın bazı yardımcıları medyada ‘kötü adam’ ilan edilse de arka planda, her ne kadar bazen başarısız olsalar da Beyaz Saray’da alınabilecek kötü kararlara engel olmak için çalıştıklarını belirtiyor.

“İKİ KOLDAN BAŞKANLIK”

Yetkili Amerikalılara da şöyle sesleniyor: “Bu kaotik zamanlarda yalnızca bir züğürt tesellisi olacak ama, Amerikalılar (Beyaz Saray’da) odada yetişkinlerin de olduğunu bilmeli. Neler yaşandığının tamamen farkındayız. Ve, Donald Trump yapmasa da, biz doğru olanı yapmaya çalışıyoruz. Sonuç, iki koldan ilerleyen başkanlık.”

Yetkili bu ‘iki kollu başkanlık’ anlayışına dış politikada Kuzey Kore ve Rusya’yla ilişkilerde alınan kararları örnek gösteriyor: “Başkan Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un gibi otokratlar ve diktatörleri tercih ediyor gibi bir izlenim veriyor ve bizimle benzer görüşlere müttefik devletlerle kurulan bağları yeterince takdir etmiyor.

Yetkili, “Zeki gözlemciler ise, yönetimin geri kalanının farklı bir koldan ilerlediğinin farkında. Bu kol, Rusya gibi iç işlere müdahale ettikleri için ceza aldığı, dünya genelindeki müttefiklerin rakip değil, ortak hareket edilen ortaklar olarak görüldüğü bir kol” diyor.