Beyaz Saray’dan flaş açıklama: Halkbank’ı konuşmak için önce…

ABD ile Türkiye arasındaki tansiyon düşmezken, taraflardan peş peşe açıklamalar geliyor… Buna son örnek de İsrail’in çok satan gazetelerinden Haaretz’e konuşan üst düzey bir ABD’li yetkili. Beyaz Saray’da üst düzeyde görev alan ve adının açıklanmasını istemeyen yetkili, ikili ilişkileri değerlendirdi.
Adını açıklamak istemeyen yetkili, “Trump yönetimi Türkiye’ye iki ülke arasındaki diğer ilişkilerin nasıl olacağını açıkça söyledi, örneğin Halkbank davası sadece Brunson serbest bırakılınca konuşulabilir” dedi.