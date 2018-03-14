Bikinisiyle fotoğraf çektirecekti bir anda ne olduğunu anlamadı

Sosyal medya üzerinden paylaşılan bir video kısa sürede paylaşım ve izlenme rekoru kırdı.

Sosyal paylaşım sitesi Reddit’te yayınlanan bir video gündem oldu. Bir plajda iki kadının selfie ve fotoğraf çektirdiği sırada, arkadaşlardan biri sığ sulardaki jet skiye biniyor.

Jet ski üzerinde poz veren ve keyifli vakit geçiren kadınlar ise bir anda ne olduğunu anlamadan panik içerisinde görülüyor. Kamera açısı değişince kadınların neden panik olduğu görüldü. Fotoğraf çekilirken, bir çiftin kullandığı jet-ski’nin genç kadının üzerine sürdüğü ve jetski üzerinden havalandığı görülüyor.