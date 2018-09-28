Bild’den flaş iddia: Can Dündar varsa toplantı yok

Almanya'nın Bild gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya ziyaretiyle ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu. Gazete, Erdoğan ve Merkel'in düzenleyeceği ortak basın toplantısına akredite olan Can Dündar'ın, iki ülke heyeti arasında sorun yarattığını yazdı. Toplantının iptal edilmesinin gündeme geldiği belirtilirken, yapılan müzakereler sonucu Dündar'ın toplantıya katılmayacağı iddia edildi.

Bild gazetesinin haberinde, Federal Basın Dairesi'nin (BPA) Dündar'ın akreditasyon talebine onay vermesine Türk heyetinin tepki gösterdiği, Alman tarafının ise geri adım atmak istememesi üzerine tansiyonun yükseldiği belirtildi. Türk heyetin Alman makamlarına, Dündar'ın ortak basın toplantısına alınması halinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basın toplantısını iptal etmeyi tercih edebileceğini ilettiği iddia edildi. İki ülke yetkililerin yürüttüğü müzakereler sonucunda, Dündar’ın toplantıya katılmayacağı öne sürüldü. Dündar, Alman haber ajansı dpa'ya verdiği mülakatta Erdoğan’ın ziyareti sırasında Başbakan Merkel ile düzenleyecekleri ortak basın toplantısında Erdoğan’a soru sormayı planladığını söylemişti. Dündar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “Neden Türkiye’de cezaevlerinde gazetecilerin değil teröristlerin olduğunu söylediğini” sormak istediğini belirterek, bu kişilerin “terörist değil gazeteci” olduklarını kolayca kanıtlayabileceğini ifade etmişti.

Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.