Bildiride dikkat çeken ayrıntı… Bir tek PYD-YPG’nin adı geçmedi

Türkiye, İran ve Rusya liderlerinin Tahran'da bir araya geldikleri zirve sonucunda ortak bildiri yayınlandı. Ancak bildiride, IŞİD, El Nusra, El Kaide gibi Suriye'de faaliyet gösteren terör örgütleri tek tek isimleriyle sayılırken, PKK terör örgütünün Suriye uzantısı PYD-YPG'den hiç bahsedilmemesi dikkat çekti.

Bildiride, terör örgütlerinin anıldığı 4. maddede aynen şöyle denildi:

“BM Güvenlik Konseyi tarafından terörist olarak tanımlanan IŞİD, Nusra Cephesi ile El Kaide veya IŞİD’le bağlantılı tüm diğer bireyler, gruplar, teşebbüsler ve oluşumların tamamen ortadan kaldırılması amacıyla aralarındaki işbirliğini sürdürme kararlılıkları teyit edildi. Terörle mücadelede, yukarıda belirtilen terörist grupların ateşkes rejimine katılmış veya katılacak olan silahlı muhalif gruplardan ayrıştırılmasının sivil zayiatın önlenmesi bakımından da dahil olmak üzere büyük önem arz ettiğinin altı çizildi.”

ERDOĞAN PYD-YPG’YE ATIF YAPTI

PYD-YPG tehdidi, Rus ve İran’ın bu oluşumu terör örgütü olarak nitelemek istememeleri nedeniyle ortak bildiriye girmezken, Cumhurbaşkanı Erdoğan zirve sırasında konuya değindi.

Erdoğan şu ifadeyi kullandı:

“DEAŞ tehdidi ve tehlikesi kalmamasına rağmen Amerika’nın bölgede bir diğer terör örgütünü güçlendirmeye devam etmesinden fevkalade rahatsızız.”