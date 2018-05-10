Bileklerimi keserim demişti… Bakın ne yaptı!

James Bond serisinin yıldızı Daniel Craig, 'bir kez daha oynarsam bileklerimi keserim' demesinin ardından beyaz perdeye geri dönüyor.

Beyaz perdenin ünlü ajanı James Bond’a hayat veren İngiliz oyuncu Daniel Craig, iddialı sözlerini unutmuş görünüyor. Variety dergisinin haberine göre, James Bond’u bir kez daha canlandırmaktansa bileklerini kesmeyi tercih edeceğini söyleyen Craig, bu kararından döndü.

Yapımcıların uzun çabalarının ardından ikna edilen Craig, 007’yi canlandırmak için dudak uçuklatan bir rakama anlaştı. 50 yaşındaki oyuncu, serinin 25. filmi için tam 25 milyon dolar alacak.

Adı henüz belli olmayan filmin Kasım 2019’da vizyona girmesi bekleniyor.