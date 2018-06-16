Bilim dünyası şaşkın… Kara delik yıldızı yutarken görüntülendi

Bilim tarihinde bir ilk yaşandı... Süper kütleli kara delik, sahip olduğu çekim kuvvetiyle bir yıldızı önce parçalara ayırıp daha sonra yutarken görüntülendi. NASA tarafından yayınlanan videoda yaşanan astronomik olayın canlandırılması yer alırken uzmanlar yaşanan durumun Dünya'dan 150 milyon ışık yılı uzakta olduğunu duyurdu.

Türkiye’de gündem 24 Haziran seçimleri olsa da uluslararası kamuoyu ve bilim dünyası çok daha farklı bir konuyu manşetlerine taşıyor ve tartışıyor… ABD Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) çok özel bir sistemin ve teknolojilerin kullanıldığı bir teleskoptan çekilen görüntüleri dünya kamuoyuyla paylaştı.

Bilim insanları Arp 299 isimli gezegenlerin çarpışmasını izlemek için geliştirilen teleskop aracılığıyla süper kütleli kara deliğin, bir yıldızı önce parçalara ayırdıktan sonra yuttuğunu ilk defa gördü. Görüntülerde Dünya’nın Güneş’inin 2 katı büyüklüğünde olan bir yıldız, Güneş’ten 20 milyon kat daha büyük olan bir kara delik tarafından önce kendine doğru çekiliyor ve daha sonra parçalara ayrılıyor. Kara delik yıldızı yuttuktan sonra büyük bir patlama ile yıldız yok oluyor.

Bilim insanları bu ana tanık olduktan sonra hazırlanan bir video ise NASA aracılığıyla uluslararası kamuoyuyla paylaşıldı. İspanya’daki Endülüs Astrofizik Enstitüsü’nde görevli Miguel Perez-Torres, “Daha önce böyle bir olay bu kadar yakından hiç görüntülenememişti.