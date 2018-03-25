Bilim insanlarından korkutan uyarı: Türkiye’ye de düşebilir

2011'de uzaya gönderilen Çin Tiangong-1 roketinde bir fiyasko yaşanıyor. 2016'dan beri iletişim kurulamayan uzay roketi gelecek hafta içerisinde Dünya'ya kontrolsüz bir şekilde düşecek. Bilim insanları roketin aralarında Türkiye'nin de olduğu birçok ülke üzerinden Dünya'ya giriş yapabileceğini aktardı.

Washington Post’un haberinde, Çin’in uzay aracı Tiangong-1’in gelecek hafta içerisinde Dünya’ya düşebileceği aktarıldı. “Cennet yeri” olarak çevrilebilen Tiangong ile 2016’da iletişimin kesildiğini aktaran bilim insanları, yaklaşık 9.5 tonluk aracın parçalara ayrılarak Dünya’ya düşeceğini ifade etti. Haberde Tiangong-1’in insan yapımı bir meteora dönüştüğünü söyleyen uzmanlar, aracın tam olarak nereye düşeceğini de belirleyemiyor.

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Tiangong-1’in saatte 7.800 kilometre hızla Dünya etrafında döndüğünü açıklayan uzmanlar, zaman içerisinde yavaşlayacak aracın Dünya’nın çekim kuvvetiyle birlikte düşeceğini ifade etti. Öyle ki gezegensel mekanik mühendisi Jesse Gossner, “Nasıl gölde taş sektirdiğinizde taş birkaç kere sıçradıktan sonra suyun dibini boylarsa Tiangong-1 de öyle suya gömülecek” dedi.

Bilim insanları Nebraska’dan Tazmanya’ya kadar bir alana düşmesi planlanan Tiangong-1’in parçalarının atmosferde parçalanacağını söyledi. Öte yandan uzmanlar uzay aracının aralarında Türkiye’nin de olduğu birçok ülkenin üzerinden Dünya atmosferine giriş yapabileceğini de aktardı.