Bilime inanmıyorum dedi, ev yapımı roketle kendini uzaya fırlattı

İlginç haberlerin ardı arkası kesilmiyor. Bu kez de ABD'de yaşayan Mike Hughes dünyanın düz olduğunu kanıtlamak için kendi ürettiği roketle kendini gökyüzüne fırlattı. Hughes, çöle düşerek yaralandı.

Dünya’nın düz olduğuna inanan Amerikalı “Çılgın” lakaplı emekli limuzin şoförü Mike Hughes, 1500 saatlik araştırmayla yeni bir roket inşa etti. Mike Hughes dünyanın düz olduğunu ispat etmek için bu roketle kendisini uzaya fırlattı. ‘Uzay bilimini’ kendi kendine öğrendiğini iddia eden adam düşerek yaralandı.

575 METRE YÜKSELDİ

California eyaletinde, Amboy bölgesi yakınlarda havaya fırlatılan Hughes, Mojave çölüne düştü. Yaralanan 61 yaşındaki Hughes, roketiyle 575 metre kadar yüksekliğe çıkmayı başardı.



“BİLİM KURGUDAN İBARET”

61 yaşındaki Mike Hughes, “kurgudan ibaret” dediği bilime inanmadığını belirterek “Aerodinamik ve akışkan dinamiğiyle, nesnelerin havada nasıl hareket ettiklerini biliyorum. Ama bu bilim değil, sadece bir formül” dedi.



2014’te de benzer bir deneme yapan Hughes, bu uçuşun ardından, kendisini uzaya çıkaracak yeni bir roket yapmayı planlıyor. Hughes bu roketle, “Dünya’nın düz olduğunu kendi gözleriyle göreceğini” söylüyordu.