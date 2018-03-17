Bir garip olay! Ölmediğini ispat etmeye çalışıyor, Erdoğan’a mektup yazacak…

Romanya'da bir adam, 1992 yılında bir iş için geldiği Türkiye'den evine döndüğünde yasal olarak "ölü" ilan edildiğini öğrendi.

İlginç olay Romanya-Türkiye ekseninde yaşandı… 63 yaşındaki Constantin Reliu adındaki Rumen fotoğrafçı, 1992 yılında bir iş için Türkiye’ye geldi. üç yıl sonra ülkesine dönen Reliu eşinin kendisini aldattığını öğrendi. Reliu 1999 yılında bu kez kalıcı olarak Türkiye’ye döndü.

Bir süre sonra ailesiyle irtibatı kesen Reliu, yıllarca ailesinden kimseye konuşmadı. 2017’nin Aralık ayında Türk yetkililer tarafından ülkede kalış süresini geçirdiği için gözaltına alındı ve Ocak ayında sınır dışı edildi. Romanya’nın başkenti Bükreş’e inen 63 yaşındaki adam, beklemediği bir sürprizle karşılaştı.

Yıllarca irtibata geçmediği eşi, 2016 yılında Constantin için “ölüm ilanı” vermişti.

Mahkemeye başvuran Reliu, “yasal itiraz süresini kaçırdığı için” canlı olduğunu yasal olarak ispat edemiyor. Son duruşmasının ardından basın mensuplarına konuşan talihsiz adam, “Adeta yaşayan bir hayalet gibiyim. Yasal olarak ölüyüm, hiçbir gelirim yok, hiçbir şey yapamıyorum” diye konuştu.

ERDOĞAN’DAN YARDIM İSTİYOR

Reliu, yaptığı açıklamada kendisi için Türkiye’ye ömür boyu giriş yasağı konulduğunu açıklarken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bir mektup yazarak kendisinden yardım isteyeceğini de söyledi.