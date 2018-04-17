Bir hafta içinde ikinci vahşet… Kurban yine 8 yaşında bir çocuk

Hindistan'da sekiz yaşında bir kız çocuğunun toplu tecavüze uğrayıp işkenceyle öldürülmesinin üzerinden birkaç gün geçmişken, yine aynı yaşta bir kız çocuğu tecavüze uğradıktan sonra katledildi.