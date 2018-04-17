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Bir hafta içinde ikinci vahşet… Kurban yine 8 yaşında bir çocuk

Hindistan'da sekiz yaşında bir kız çocuğunun toplu tecavüze uğrayıp işkenceyle öldürülmesinin üzerinden birkaç gün geçmişken, yine aynı yaşta bir kız çocuğu tecavüze uğradıktan sonra katledildi.

Sozcu.com.tr
android-time 12:33 17 Nisan 2018
Haberler Dünya
Bir hafta içinde ikinci vahşet… Kurban yine 8 yaşında bir çocuk
Hindistan'da sekiz yaşında bir kız çocuğunun toplu tecavüze uğrayıp işkenceyle öldürülmesinin üzerinden birkaç gün geçmişken, yine aynı yaşta bir kız çocuğu tecavüze uğradıktan sonra katledildi.

Hindistan’da tecavüz dehşeti yaşanmaya devam ediyor. Uttar Pradeş eyaletinin Kathua bölgesinde 8 yaşındaki bir kız çocuğu ailesiyle birlikte bir düğüne gitti.

18 yaşındaki Sonu Jatav düğündeki kalabalıktan faydalanarak adı açıklanmaya kızı kaçırdı. Düğün yerinin yakınlarındaki bir binaya giden Jatav küçük kıza burada tecavüz etti.

Çocuğun ailesi küçük kızın yokluğunu fark edince polise haber verdi. Polis ekiplerinin yaptığı arama sonucunda küçük kızın cansız bedeni inşaat halindeki binada bulundu. Aynı binada uyuduğu sırada bulunan Jatav’ın küçük kızı iple boğduğu tespit edildi.

Jatav tutuklanırken, bu olay Hindistan’da son bir hafta içinde yaşanan ikinci tecavüz vakası.

8 yaşındaki Asifa Bano, geçtiğimiz günlerde toplu tecavüze uğradıktan sonra öldürülmüştü. Bano’un cesedi Kathua şehri yakınlarındaki bir ormanda bulunmuş, 8 kişi gözaltına alınmıştı.

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