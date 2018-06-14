Bir konferansla hayatı değişti… Tek müşteriden 7500 TL kazanıyor

İngiltere'de mühendisliği bırakarak cinsel ilişki hocalığına başlayan Seani Love, tek bir görüşmede 7.500 lira kazanıyor.

İngiltere’nin başkenti Londra’da yaşayan 48 yaşındali Seani Love uzun yıllar mühendislik yaptıktan sonra mesleğini bırakma kararı aldı. Bir cinsel ilişki konferansına katılan Love, burada edindiği bilgilerin ardından hayatını değiştirecek kararı aldı.

Tantra üzerine eğitimler alan Love, işini bıraktıktan sonra cinsel ilişki hocalığına başladı. Bugüne dek 1000 kişiye hizmet verdiğini söyleyen Love, tek seferde 7500 TL ücret aldığını belirtiyor.

Müşterilerinin genellikle 30-40 yaş arası kadınlar olduğunu ifade eden Love, onlara tantra sayesinde unutamayacakları deneyim yaşattığını anlatıyor.

Sosyal medya sayesinde adının hızla yayıldığını söyleyen Love, Hollanda’da yaşayan bir kız arkadaşı olduğunu ve mesleğinin ilişkisine engel olmadığını öne sürüyor.