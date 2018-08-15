Bir mesajla hayatı değişti… Dünyanın en genç yüz nakli hastası!

ABD'nin Mississippi eyaletinde intihar girişiminde bulunan ve yüzü paramparça olan Katie Stubblefield, yapılan nakil sonrası yeni hayatına tutunmaya çalışıyor. En genç yüz nakli yapılan hasta olan 22 yaşındaki Stubblefield'ın hikayesi ve değişimi ABD'de basının gündeminde...

Dünyanın önde gelen dergilerinden National Geographic, “Bir yüzün hikayesi” başlığıyla Katie'nin 22 yaşında, dünyadaki en genç tam yüz nakli oluşunun öyküsüne yer verdi.

2014’te lise son sınıfta öğrenci olan Katie, yıl boyunca sağlık sorunları yaşamış, önce apandisit ameliyatı geçirmiş ardından da sindirim sorunlarıyla mücadele ediyordu.

O dönemde depresyonun eşiğine gelen genç kız, aradığı çıkışı erkek arkadaşında buldu. Sevgilisiyle mutlu bir ilişkisi olan Katie, birlikte olmalarının üzerinden birkaç ay geçtikten sonra büyük bir şok yaşadı. Sevgilisinin sınıfta bıraktığı telefonda başkalarıyla olan mesajlarını bulan Katie, büyük hayal kırıklığının ardından ilişkisini bitirdi.

Abisinin evine giden ve yalnız kalmak istediğini söyleyen genç kız, evdeki tüfeği başına dayayarak banyoda intihar girişiminde bulundu. Abisinin kanlar içerisinde bulduğu Katie, acilen hastaneye kaldırıldı. Doktorların yoğun çabası sonrası yaşama döndürülen kızın yüzünden ise eser kalmamıştı.

Aylar süren tedavi sürecinin ardından Cleveland Clinic’e gönderilen Katie, yüz nakli olabilmek için listeye alındı. Bu dönemde birçok çeşitli plastik cerrahi operasyon geçiren Katie için uygun yüz bulunduğu haberi 2017’de geldi.

31 yaşındaki bir çocuk annesi Adrea Schneider aşırı dozda uyuşturucu nedeniyle hayatını kaybederken, Schneider’ın diğer organları 7 hastaya, yüzü ise Katie’ye nakledilme kararı alındı.

Mart 2017’de 31 saatlik bir operasyon geçiren Katie, dünyanın en genç tam yüz nakli geçiren hastası oldu. Ameliyatın ardından rehabilitasyon sürecine giren Katie, 1 yıl sonra kameraların karşısına geçti.

İntihar girişimi nedeniyle çok pişman olduğunu belirten Katie, National Geographic için verdiği mülakatta yüz naklinin kendisi için verilmiş ikinci şans olduğunu söyledi. Hayata sıkı sıkı tutunmak için çaba gösterdiğini belirten Katie, yeni yüzüne alıştıktan sonra intihar vakaları konusunda danışmanlık üzerine çalışmak istediğini söylüyor.