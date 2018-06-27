Bir paket tavuk aldı, içinden çıkan şoke etti

Belarus'un batısındaki Grodno bölgesinde mide bulandırıcı bir olay yaşandı. Bir maketten dondurulmuş tavuk satın alan bir kadın, eve gidince paketin çözülmesi için tavuk paketini dışarı bıraktı. Birkaç dakika sonra paketi açan kadın tavuk parçalarının yanında üzerinde tırnak olan kesik bir parmak buldu.

Dondurulmuş yemek bazen hayat kurtarıcı olabilir… eğer içinden kesik bir insan uzvu çıkmazsa. Belarus, ülkenin batısındaki Grodno bölgesinde yaşanan olayı konuşuyor. Rus ve Belarus basınında yer alan haberde önceki gün bir paket dondurulmuş tavuk alan kadın, satın aldığı ürünü eve getirdi.

Paketin üzerindeki buzların erimesi için masaya koyan kadın daha sonra paketi açınca hayatının şokunu yaşadı. Tavuk parçaların yanında üzerinde tırnağı da bulunan kesik bir parmak buldu. Paketin ortasında tavuk parçalarının arasında yer alan parmağı görünce polisi arayan kadın böylelikle bir soruşturmayı da başlatmış oldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ve tavuk üretim şirketi yaşananların sebebini buldu. Başkent Minsk’te yer alan fabrikada yapılan incelemeler sonucunda fabrika içerisinde yaşanan bir kazadan dolayı bir fabrika çalışanının parmaklarının koptuğu ortaya çıktı. Yetkililer, diğer parmakların da paketlerin içine düşmüş olabileceğini açıkladı.