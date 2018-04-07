Bir takımı yok eden feci kaza

Kanada’da genç buz hokeyi takımını taşıyan otobüsün kamyonla çarpışması sonucu 14 kişi hayatını kaybetti.

Saskatchewan eyaletine bağlı Tisdale kentinin Humboldt Broncos buz hokeyi takımını taşıyan otobüste 28 kişinin bulunduğunu ifade eden Kanada polisi, hayatını kaybeden 14 kişi arasında otobüs sürücüsünün de bulunduğunu söyledi.

Kazada yaralanan 14 kişiden 3’ünün durumunun ağır olduğu öğrenilirken, tedavilerinin hastanede sürdüğü belirtildi. Takım oyuncularının yaşlarının 16 ila 21 arasında olduğu öğrenildi.

Ülkeyi yasa boğan kazaya ilişkin Kanada Başbakanı Justin Trudeau da sosyal medyadan bir açıklama yaptı. Trudeau, “Ailelerin neler yaşadığını hayal bile edemiyorum, kalbim bu korkunç trajediden etkilenen herkesle” ifadelerini kullandı.