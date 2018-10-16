Bir Türk Avrupa’ya böyle manşet oluyor

Barcelona’ya transferi tüm dünyada olay olan Arda Turan (31), bir kez daha Avrupa’da manşetleri süslüyor. En son Başakşehir’e transfer olan ancak oyunundan çok skandalları ile gündeme gelen Arda Turan’ın son çıkardığı olaylar, tüm dünyada geniş yankı buldu. Sadece spor basını değil Avrupa’daki tüm ciddi gazeteler, televizyonlar ve internet siteleri, Arda Turan’ın „cinsel taciz, ruhsatsız silah taşıma, adam dövme“ gibi suçlardan 12.5 yıl hapis cezasıyla yargılanacağını duyuruyor. İşte, bir Türk sporcunun düşüşünü dünya aleme ilan eden o manşetlerden bazıları...

BARCELONA, DÜĞÜN VE SON

Bild Gazetesi (Almanya): Diskotekteki dayak olayından sonra, Türk futbol yıldızının 12.5 yıl hapsi isteniyor. Ünlü Türk futbolcu Arda Duran, cinsel taciz, ruhsatsız silah taşımadan mahkeme önüne çıkacak. Olayın perde arkasında popçu Berkay Şahin'e yaralamalı saldırı var. Savcılık, “kasten adam yaralama”, “toplum güvenliğini tehlikeye düşürme” gibi suçlarla birlikte 12.5 yıl ceza istiyor. Arda Turan, Atletico Madrid ve Barcelona'dan sonra geçen Ağustos ayında Türkiye'de bir takıma dönmüştü. Aynı Arda Turan, mart ayında da nikahı ile manşetleri süslemişti. Arda Turan’ın nikah şahidi ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dı.

KARİYERİ BİTEBİLİR

Die Welt (Almanya): Popçuya dayak. Barcelona'nın eski yıldızı Arda Turan, ağır ceza tehdidi altında. Bu büyük ceza tehdidi, onun kariyerini bitirebilir. Savcılık, Barcelona'dan Başakşehir'e kiralık giden Arda'ya 12.5 yıl ceza istiyor. 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, cinsel taciz, yasa dışı silah taşıma ve kasten adam yaralamadan yargılanacak.

AĞIR HAPİS TEHDİDİ ALTINDA

4-4-2 CH (İsviçre): Arda Turan ağır hapis cezası tehdidi altında ve bir ihtimal uzun süreli olarak demir parmaklıkların arkasına gidecek. Türkiye'deki Başakşehir'de kiralık olarak oynayan ve 2020'ye kadar Barcelona ile kontratı bulunan Arda Turan'a 12.5 yıl ceza isteniyor. Şimdiye kadar 100 kez milli olan Arda Turan, ağır ceza tehdidiyle karşı karşıya ve bu kariyerini tamamen bitirebilir.

ERKENDEN HER ŞEY SONA ERECEK

Sport CH (İsviçre): Şarkıcıya saldırıdan sonra, ünlü futbolcuyu ağır ceza ve kariyer bitişi bekliyor. Berkay Şahin'e dayak ve tehdit olayından sonra savcılık Arda Turan'a karşı dava açıyor. Cezaevine girme ve kariyerinin tamamen noktalanması tehlikesi var. Türk orta saha oyuncusu, bu sezon Barcelona'dan Başakşehir'e kiralanmıştı.

Stol It (Avusturya): Türk futbol yıldızı Arda Turan, ülkesinde uzun süreli hapis tehdidiyle karşı karşıya. Bu durum onun kariyerini hiç beklemediği bir biçimde erkenden bitirebilir.