Bir ülke bunu tartışıyor: Türkler yaptı biz neden yapmayalım?

Dünyanın en önemli tarihi eserlerine ev sahipliği yapan Mısır'da yeni bir tartışma başladı... Ekim ayında Mısır'ın önemli noktalarından Karnak Tapınağı ve Philae Tapınağı'nda farklı zamanlardadüğün düzenlenmesi ülkede yeni bir tartışma başlattı. Halk, "Zengin kesime izin var" derken, bazı turizmciler, "Türkler de çekim yapıyor ama tarihi eserlerin yanında değil" diyerek tartışmayı alevlendirdi.

Mısır’ın en önemli turistik noktalarından Karnak Tapınağı’nda ve Asvan’daki Philae Tapınağı’nda Ekim ayında düğün organize edilmesi yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi. UNESCO Dünya Mirası listesinde olan bu iki noktada yapılan etkinlikler Mısır halkını çileden çıkardı. Sosyal medyada büyük tepki çeken bu gelişme büyük tartışmalara neden oldu.

Mısır’da tarihi eserlerden sorumlu direktör Muhammed Abdülaziz, “Karnak’ta düzenlenen etkinlik bir düğün değildi. Nikah sonrası yemekti. Düğün Eylül ayında olmuştu ve yemeğe çiftin ailesi ve yakın arkadaşları katılmıştı. Yemekte bir nikah memurunun da olması ve evlilik hakkında konuşması yüzünden yanlış anlaşılma olmuştur” dedi.

300 KİŞİLİK YEMEK ORGANİZE EDİLMİŞ

Turizm Şirketleri Birliği Başkanı Tharwat Agami ise, Mısırlı yetkililerin böyle bir organizasyona izin vermesini tepkiye karşıladı. Agami, “300 kişinin katıldığı bir etkinlik düzenlemek akıl almaz bir karar. Devlet tarihi yapıları düğün salonuna çevirerek para kazanamaz” dedi. Karnak Tapınağı’ndan sorumlu genel direktör Mustarafa el Sağır, “Yemek Tarihi Eserlerden Sorumlu Bakanlık tarafından onay aldı ve bütün güvenlik önlemleri alındı. Mekanda gürültülü müzik çalınmadı ve bütün kurallar uygulandı” dedi.

Philae Tapınağı’nda düzenlenen düğünün de 3 gün süren bir eğlencenin ayağı olduğu açıklandı. Burada da sadece yemek organize edildiği iddia edilirken Asvan Yatırımcılar Derneği’nin Turizm Departmanı’ndan Sorumlu Başkanı Eşref Büşra yaşananlara tepki gösterdi. Büşra, “Ben ülkenin farklı turistik şehirlerinde etkinlikler düzenliyorum. Fakat tarihi eserlerin yakınlarına gitmiyorum. Örneğin Mısır’ın popüler TV dizisi Grand Hotel, Asvan’da çekildi ve şehri popüler kıldı. Türk dizileri de aynısını yapıyor, hiçbiri tarihi eserin yanında ya da içinde çekim yapmıyor ama turizmi şehre getiriyor” dedi.