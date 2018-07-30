Biz haftaya korkunç haberlerle, onlar güle oynaya başladı

Bugün 30 Temmuz pazartesi... Yeni bir haftaya başlarken Türkiye ve dünyada gündem şekillenmeye başladı. Fakat ne yazık ki durum Türkiye için çok iç açıcı değil. Yerli haber ajanslarının geçtiği haberlerde Türkiye'nin birçok farklı şehrinde şiddet, kaza, cinayet, soruşturma gibi iç karartıcı haberler yer alırken son günlerce deprem, yangın ve siyasi çalkantılarla gerilim yaşayan dünya genelindeki haberlerde ise mutluluk ve canlılık hakim.

En son hangi haber sizi gülümsetti ya da hangi fotoğraf karesi yaşam enerjisi verdi? Bu soruya yanıt vermek bugünlerde oldukça zor… Zira ekonomik belirsizlik, sürekli değişen iklim, şiddet olayları, siyasi ve diplomatik gerilim derken neredeyse iyi haber vermek oldukça zor bir hale geldi.

Bunun son örneğine bugün bu haberi hazırlarken de bizzat tanık olduk. Zira sabahın henüz erken saatleri olmasına rağmen Türkiye’den ve dünyadan haberler arasında gözle görülür bir uçurum dikkati çekiyor. Haber yazıldığı sırada ajanslara düşen haberlerde Türkiye’dekilerde hep bir gerilim, şiddet, dram ve üzüntü varken dünyanın farklı ülkelerinden gelen haberlerde ise genellikle neşe ve mutluluk hakimdi.

Elbette dünya çok huzurlu ve mutlu bir yer değil ve insanlar aç, umutsuz ve belki de mutsuz fakat onlar yaşamdan keyif almayı başarabiliyor. Yunanistan’da geçen hafta korkunç bir yangın meydana geldi, binlerce insanın etkilendiği yangının yaraları sarılırken dün Endonezya’da deprem oldu, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un koruması protestoculara saldırdı ve benzeri birçok olay yaşandı. Fakat bugüne bakıldığında dünya dönmeye devam ediyor ve insanlar hala hayattan tat almayı başarıyor.

Ne yazık ki durum Türkiye’de böyle değil. Ajanslar yavaş yavaş haber geçerken Türkiye’den haberler ise oldukça korkunç. “İstanbul’da motosiklet tutkunu gencin feci ölümü”, “Polisten kaçıp takla atan otomobilden uyuşturucu çıktı”, “Başkent’te çıkan silahlı çatışmada bir kişi ağır yaralandı”, “İkinci kattan düşen şahıs hayatını kaybetti” gibi haberlerin yanı sıra eğlence ile ilgili haberlerin de korkunç bir şekilde sonlandığını, “Sağlık memuru asker uğurlama eğlencesinde kazara vuruldu” başlıklı haberde gördük.

Güzel haberler de yok değil

Elazığ’dan Hac kafilesinin yola çıkması ve “Anneleri ölen 6 civcive evin köpeği ‘Aslan’ annelik yapıyor” başlıklı haber ise günün olumlu haberleri olarak dikkat çekiyor.

Öte yandan dünyadan haberler ise nispeten daha “iyi”. Örneğin ajansların servis ettiği haberlerde Suudi Arabistan’da sinema salonlarının açılmasına devam edildiği ifade edilirken Reuters haber ajansının geçtiği fotoğraflarda hep asık suratlı olan Kuzey Korelilerin, ülkede yeni açılan bir lokantada yemek yerken keyifli görünmesi bile “yok artık” dedirtiyor.

Elbette haberler arasında Yemen’de yaşanan şiddet olayları ve Suudi Arabistan ile İsrail arasındaki gerilim de dikkat çekiyor ama onların sayısı olumlu haberlere göre daha az.

EPA’nın geçtiği fotoğraflarda ise İspanya kraliyet ailesinin yazlık saraylarında çekilen keyifli fotoğrafları ve Hong Kong’da düzenlenen dans etkinliğinden görüntüler hayatın devam ettiğini gözler önüne seriyor.