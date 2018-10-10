Biz zamları ve hayat pahalılığını konuşurken Türkiye’de 8 kişi daha dolar milyarderi olmuş

Uluslararası danışmanlık şirketi Wealth X'in 2018 Dünya Ultra Zenginler Raporu'nda ilginç sonuçlar ortaya çıktı... Hong Kong, New York'tan sonra en çok milyarderin yaşadığı şehir olarak kayıtlara geçerken İstanbul'da 2017'de dolar milyarderi sayısının 8 kişi daha arttığı ortaya çıktı. Araştırmada bu yeni dolar milyarderlerinin kimliğine dair bir açıklama yapılmadı.

Uluslararası danışmanlık şirketi Wealth X’in 2018 Dünya Ultra Zenginler Raporu, en çok zenginin yaşadığı dünya ülkelerini sıraladı. Raporda, Dolar milyarderlerinin yaşadığı rakamlar yer alırken, birinci sırada New York yer aldı. 2017 yılında 103 dolar milyarderinin olduğu New York’ta 2016’da 102 dolar milyarderi yaşarken, Hong Kong en çok dolar milyarderini barındıran kentlerden biri. 2016’dan beri 21 yeni dolar milyarderine sahip ve Hong Kong’ta 93 dolar milyarderi var.

Sıralamanın Türkiye için de ilginç bir detayı var… Türkiye’nin en kalabalık kenti İstanbul’da 2017’de 36 dolar milyarderinin yaşadığı bilgisi ortaya çıktı. Bir yıl içerisinde 8 kişinin daha dolar milyarderi olduğu vurgulanırken, araştırmada bu kişilerin kimler olduğuna dair bir bilgi verilmedi.