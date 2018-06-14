BM Genel Kurulu’nda Filistin tasarısı kabul edildi

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda (BM), Filistin halkı için uluslararası koruma talep eden tasarı kabul edildi.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, ABD’nin veto ettiği Filistin halkına koruma talep eden tasarı özel oturumda yapılan oylamada kabul edildi. Tasarıda işgal atındaki Gazze şeridinde Filistinlilerin düzenlediği gösterilerde İsrail'in gerçek mermilerle aralarında çocukların da bulunduğu sivillerin öldürülmesinden duyulan endişe yer alıyor. Taraflar arasında müzakerelerin başlaması için tüm koşulların sağlanması gerektiği vurgulanan tasarıda, acil ve sürdürülebilir ateşkes çağrısı yapıldı.

ABD, Kuveyt tarafından sunulan Filistin halkı için koruma çağrısında bulunan BM Güvenlik Konseyi (BMGK) tasarısını veto etmişti. ABD, Hamas'ı kınayan bir başka tasarıyı BMGK'ya sunmuş ve tasarı oylamada gerekli sayıya ulaşamadığı için reddedilmişti.

Gazze sınırında 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilerde, İsrail ordusunun gerçek mermilerle müdahalesinde 129 Filistinli hayatını kaybetmiş en az 3 bin 800 kişi de yaralanmıştı. İHA