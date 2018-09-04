BMGK’dan flaş karar! Tarih belli oldu

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) cuma günü Suriye'nin İdlib konusunda olağanüstü toplanma kararı aldı.

ABD’nin BM Büyükelçisi Nikki Haley’in, Suriye’nin İdlib kentine yönelik Esad rejiminin sert saldırıları sonucunda insani felaketin yaşanmaması için yaptığı çağrı sonucunda BMGK cuma günü toplanma kararı aldı.

İRAN TOPLANTISINI TRUMP YÖNETECEK

BMGK’nin eylül ayı dönem başkanlığını üstelenen ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, dün konseyin aylık çalışma takvimini açıklamak için gazetecilerin karşısına çıktı. Haley burada yaptığı açıklamada, “Başkan Trump, bu ay içinde BMGK’da yapılacak İran oturumunu yönetecek” diye konuştu.

BMGK’daki İran oturumu BM Genel Kurulundaki üst düzey toplantıların düzenleneceği hafta içinde 26 Eylül’de yapılacak.

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