Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
menu-icon
help
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

BMGK’dan flaş karar! Tarih belli oldu

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) cuma günü Suriye'nin İdlib konusunda olağanüstü toplanma kararı aldı.

android-time 22:30 4 Eylül 2018
Haberler Dünya
BMGK’dan flaş karar! Tarih belli oldu
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) cuma günü Suriye'nin İdlib konusunda olağanüstü toplanma kararı aldı.

ABD’nin BM Büyükelçisi Nikki Haley’in, Suriye’nin İdlib kentine yönelik Esad rejiminin sert saldırıları sonucunda insani felaketin yaşanmaması için yaptığı çağrı sonucunda BMGK cuma günü toplanma kararı aldı.

İRAN TOPLANTISINI TRUMP YÖNETECEK

BMGK’nin eylül ayı dönem başkanlığını üstelenen ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, dün konseyin aylık çalışma takvimini açıklamak için gazetecilerin karşısına çıktı. Haley burada yaptığı açıklamada, “Başkan Trump, bu ay içinde BMGK’da yapılacak İran oturumunu yönetecek” diye konuştu.

BMGK’daki İran oturumu BM Genel Kurulundaki üst düzey toplantıların düzenleneceği hafta içinde 26 Eylül’de yapılacak.

İLGİLİ HABERKızılay Başkanı İdlib'ten gelebilecek göç konusunda uyardıKızılay Başkanı İdlib'ten gelebilecek göç konusunda uyardıİLGİLİ HABERSON DAKİKA: ABD Büyükelçiliği'nden flaş İdlib açıklamasıSON DAKİKA: ABD Büyükelçiliği'nden flaş İdlib açıklamasıİLGİLİ HABERABD Başkanı Trump'tan İdlib açıklaması!ABD Başkanı Trump'tan İdlib açıklaması!

 

 

Son güncelleme: android-time 06:1505.09.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar