BM ilk kez rakam verdi: 10 bin terörist var

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Rusya ve Suriye tarafından planlanan olası İdlib operasyonu hakkında konuştu. De Mistura, İdlib'de El Nusra ve El Kaide üyesi 10 bin terörist olduğunu öne sürdü.

Bölgede yabancı savaşçıların oranının da yüksek olduğunu belirten de Mistura, Suriye’nin İdlib’e operasyon başlatması durumunda iki tarafın da kimyasal silah olarak klor gazı kullanabileceğini vurguladı.

De Mistura, İdlib’de bir insani koridor açılmasının gerekli olduğunu, bölgedeki 2.9 milyon sivilin hayatın tehlikede olduğunu açıkladı:

“Bir yandan İdlib’deki teröristleri yenmek diğer yandan da bunu çok fazla insanın hayatını etkilemeden yapmak gibi bir ikilem var.

“Taraflar güvenilir bir insani koridor açarak sivil nüfusun geçici olarak bölgeden çıkıp daha güvenli bir yere yerleşmesini sağlamalı.

Fakat bu yeni yer muhtemelen hükümet kontrolü altında olacak, bu yüzden hükümetin yapıcı desteği ve BM’nin de orada varlığına ihtiyaç var. Eğer bu gerçekleşirse aynı zamanda üç garantör ülkeye en kötü senaryodan kaçınmak için bir çözüm bulma adına daha fazla zaman sağlanmış olur.”

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İsviçre’nin Cenevre kentinde muhabirlerin sorularını yanıtlayan de Mistura, böylesine yoğun nüfusun bulunduğu bir bölgede ağır silahlar kullanmanın affedilemez olacağını söyledi ve ekledi:

“Özellikle Astana garantörleri arasında daha fazla tartışmaya zaman tanımaktansa operasyon için neden acele ediliyor?”

Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim ise dün Moskova’da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile düzenlediği ortak basın toplantısında ellerinde kimyasal silah bulunmadığını ve bu tür silahları kullanabilecek kapasiteleri olmadığını söyledi.

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Muallim, “İdlib’de sonuna kadar gideceğiz. Suriye’deki krizin çözümü ve bölgemizi terörizmden özgürleştirmenin son aşamasındayız” diye konuştu.

Lavrov ise, “İdlib’in teröristlerden temizlenmesi gerek” dedi ve muhaliflerin bölgede bir kimyasal saldırı düzenleyip suçu hükümete atmayı planladığı yönündeki iddiasını yeniledi.

Suriye ordusu bir süredir İdlib’in çevresine asker sevkiyatı yapıyor. Suriye hükümetini destekleyen Rusya da savaş gemilerini Doğu Akdeniz’e göndermiş durumda. Rusya donanması, Cumartesi günü bölgede bir tatbikata başlayacak. 8 Eylül’e kadar sürmesi planlanan tatbikatta 25’ten fazla savaş gemisi ve 30 civarında savaş uçağı yer alacak.