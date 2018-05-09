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BM: Seçim öncesinde OHAL kaldırılmalı

Birleşmiş Milletler'in insan hakları yüksek temsilcisi Zeid Ra'ad el Hussein, Türkiye'de seçimlerin güvenilir olabilmesi için OHAL'in kaldırılması çağrısında bulundu.

Sozcu.com.tr
android-time 11:51 9 Mayıs 2018
Haberler Dünya
BM: Seçim öncesinde OHAL kaldırılmalı
Birleşmiş Milletler'in insan hakları yüksek temsilcisi Zeid Ra'ad el Hussein, Türkiye'de seçimlerin güvenilir olabilmesi için OHAL'in kaldırılması çağrısında bulundu.

Zeid bugün yaptığı yazılı açıklamada, “Karşıt fikirlerin ve iktidar partisine meydan okumaların bu derece ağır cezalandırıldığı bir ortamda güvenilir seçimlerin yapılabileceğini düşünmek zor” dedi.

Açıklamada şöyle denildi: “Seçimlerin demokratik özgürlükler ve hukukun üstünlüğünün zedelendiği bir ortamda yapılması, seçimlerin meşruiyeti hakkında soru işareti ve daha fazla istikrarsızlık yaratacaktır. Anayasal düzenin tümüyle eski haline dönmesi, insan hakları ve temel özgürlüklere hem hukuken hem de pratikte tümüyle saygı gösterilmesi Türkiye halkının çıkarınadır.”

Son güncelleme: android-time 12:2109.05.2018
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