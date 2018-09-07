BM Suriye Özel Temsilcisi Mistura’dan İdlib uyarısı

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Suriye'deki iç savaşı bitirmek için siyasi bir yol bulmaya çalıştıklarını belirterek "Ya politik bir çözüm bulunacak ya da yeni korkunç şeyler göreceğiz" dedi.

Mistura, BM Güvenlik Konseyi’ndeki İdlib oturumuna telekonferans ile bağlanarak açıklamalarda bulundu.

“ENDİŞE EDİYORUZ”

Toplantının zamanlamasının önemli olduğuna dikkati çeken Mistura, “İblib’den son günlerde duyumlar alıyoruz. Bu duyumların ‘kusursuz bir fırtına’nın içeriğinin oluştuğunun göstergesi olmasından endişe ediyoruz” dedi.

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“KANLI BİR SAVAŞ OLABİLİR”

Mistura, Suriye’de askeri gerginliğin artmasının endişe kaynağı olduğunu belirterek “İdlib’deki bir operasyon, korkunç ve kanlı bir savaş olabilir. İdlib’deki sivillerin tahliye edileceği güvenli bir yer yok” diye konuştu.

İdlib’de Türkiye ve Rusya’nın anlayışının çok önemli olduğunu belirten Mistura, Suriye hükümetinden Türkiye ile karşı karşıya gelmek istemediklerine dair açıklamalar geldiğini aktardı.

Mistura, Türkiye ve Rusya arasında görüşmelerin devam ettiğini vurgulayarak “İran, Rusya ve Türkiye arasında bugün Tahran’da yapılan zirveden akıllıca açıklamalar geliyor” değerlendirmesinde bulundu.

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“YA POLİTİK ÇÖZÜM BULUNACAK YA DA…”

Suriye’deki iç savaşı bitirmek için siyasi bir yol bulmaya çalıştıklarını dile getiren Mistura, “Ya politik bir çözüm bulunacak ya da yeni korkunç şeyler göreceğiz. Bu nedenle bugün Tahran’da yapılan zirve o kadar önemli” dedi.

Mistura, geçen hafta yaptığı açıklamada, İdlib için “kusursuz bir fırtına yaklaşıyor” tabirini kullanmıştı.