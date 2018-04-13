BM Güvenlik Konseyi’nde tansiyon yükseldi

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Güvenlik Konseyi'ne çağrıda bulunarak, "BM'deki tıkanan süreç topyekün bir çatışmaya dönüşme riski taşıyor" açıklamasını yaptı. Öte yandan Rusya'nın Daimi BM Temsilcisi, İngiltere, Fransa ve ABD'yi suçlarken, ABD'li mevkidaşı Nikki Haley, "Esad en az 50 kez kimyasal silah kullandı" ifadesini kullandı.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, bütün ülkelerin bu tür tehlikeli durumlarda sorumlu davranması gerektiğini açıkladı.

Guterres, 15 üyeli BM Güvenlik Konseyi’nde “Artan gerilim ve güvenilik bir mekanizma oluşturamamaktan tıkanan süreç topyekün bir çatışmaya dönüşme riski taşıyor” açıklamasını yaptı.

Öte yandan Rusya’nın Daimi BM Temsilcisi Vassily Nebenzia açıklamalarda bulundu. BM Güvenlik Konseyi’nde söz alan Nebenzia, “ABD, Fransa ve İngiltere sadece Esad hükümetini devirmek istiyor. Bir ülkenin anayasal haklarını ihlal etmeye çalıştıklarını görüyoruz” ifadesini kullandı.

FRANSA: ESAD GERİ DÖNÜLMEYECEK NOKTADA

ABD’nin Daimi BM Temsilcisi Nikki Haley ise, Esad’ın son 7 yılda en az 50 kez kimyasal silah kullandığını ifade ederken, “Eğer Esad’ın kimyasal silah kullanımını normalleştirirsek, bütün insanlar ve uluslar zarar görecektir” açıklamasını yaptı.

Fransa’nın Daimi BM Temsilcisi Francois Delattre de BMGK’da söz aldı. Delattre, “Suriye hükümetinin kimyasal silah kullanma kararı, artık geri dönüş noktasını geride bıraktığımız anlamına geliyor” açıklamasını yaptı. Delattre, birlik olarak hızla bir tepkide bulunmak gerektiğini söylerken, “Esad rejimi dönülmeyecek noktaya gitmiştir. Fransa, hepimizin güvenliğini tehdit eden bu durumu bitirmek için sorumluluğu omuzlamaya hazırdır” dedi.



