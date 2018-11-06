BM’den tüyler ürperten rapor… 200’den fazla toplu mezar bulundu!

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından bugün yayınlanan bir rapor korkunç detaylar içeriyor. Rapora göre IŞİD'in Irak'ta kontrol ettiği bölgelerde 200'den fazla toplu mezar bulundu. Mezarlarda bulunan kurbanların çoğunlukla kadın, çocuk ve yaşlılardan oluştuğu belirtiliyor.

Birleşmiş Milletler Irak Yardım Misyonu (UNAMI) ve BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Irak’ta terör örgütü IŞİD’in katliamları ile ilgili ortak raporunu İsviçre’nin Cenevre kentinde açıkladı.

Rapora göre, Musul, Kerkük, Selahaddin, Enbar ve ülkenin batısında 202 toplu mezar bulundu. BM raporunda, binlerce kurbanın kalıntılarının tespit edildiği toplu mezarların sayısının çok daha fazla olabileceği uyarısı yapıldı.

2014 ile 2017 arasında IŞİD’in Irak’ta geniş bir alanı ele geçirdiği anımsatılan raporda, terör örgütünün uluslararası insan haklarını sistematik olarak ihlal ettiği, savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar işlediği, muhtemelen de soykırım yaptığı vurgulandı.

Toplu mezarlarda kalıntıları bulunan kurbanlar arasında kadın, çocuk, yaşlı, engelli ve Irak güvenlik güçlerine bağlı kişilerin de olduğu kaydedildi.

BM daha önce açıkladığı raporlarda IŞİD’in Irak’ta 33 bin sivili katlettiğini duyurmuştu.

Irak’ta bugüne dek bulunan toplu mezarların en küçüğünde 8, en büyüğünde ise 4000 cesedin olduğu belirtiliyor.