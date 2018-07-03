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BM’den Ürdün’e ‘acil’ çağrı

Birleşmiş Milletler'in insan hakları örgütü ve mülteciler örgütü Ürdün'den Suriye'nin güneybatı vilayeti Dera'da çatışmalardan kaçan sivil halka sınırlarını açmasını istediler.

android-time 14:33 3 Temmuz 2018
Haberler Dünya
BM’den Ürdün’e ‘acil’ çağrı
Birleşmiş Milletler'in insan hakları örgütü ve mülteciler örgütü Ürdün'den Suriye'nin güneybatı vilayeti Dera'da çatışmalardan kaçan sivil halka sınırlarını açmasını istediler.

BM dün yaptığı açıklamada, bölgede son iki haftadır süren hava ve kara saldırılarından kaçan sivillerin sayısının 270,000’i bulduğunu söylemişti.

BM insan hakları sözcüsü Liz Throssells, “Ürdün hükümetinden sınırlarını açmasını, diğer bölge ülkelerinin de devreye girip kaçan sivilleri kabul etmelerini bekliyoruz” dedi.

Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) sözcüsü Andre Mahecic de, 40,000 kadar Suriyelinin Ürdün sınırı yakına yığıldığını söyledi. Ürdün’de halen 650,000 kayıtlı Suriyeli sığınmacı var. (Reuters)

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