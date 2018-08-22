BM’den Yemen’de yeni kolera salgını uyarısı!

Birleşmiş Milletler, Yemen'de yeni bir kolera salgını dalgasının başlayabileceği uyarısında bulundu.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, BM İnsani İşler Koordinatörlüğü’nün (OCHA), Yemen’de kolera vakalarının arttığını belirttiğini, bu nedenle de “üçüncü salgın dalgasının” başlayabileceği uyarısı yaptığını açıkladı.

İLGİLİ HABER Yemen'de 2 bin kişi kolera nedeniyle öldü

Nisan 2017’den bu yana 1,1 milyondan fazla kolera vakasına rastlandığını belirten Dujarric, 2 bin 300 kişinin de salgında hayatını kaybettiğini dile getirdi.

Dujarric, BM’nin insani yardım ortaklarının salgın tehlikesi altındaki İbb ve Hudeyde kentlerinde 385 bin kişiye aşı yaptığını da sözlerine ekledi.

İLGİLİ HABER Nijerya'da 19 kişi kolera nedeniyle öldü

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın sürdüğü Yemen’de, meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014’ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Yemen yaklaşık 3 yıldır, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin desteklediği hükümet güçleri ile Husiler arasındaki şiddetli çatışmalara sahne oluyor. AA