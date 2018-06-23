Bodrum açıklarında Türk kaptana ateş açıldı!

İstanköy Adası’nda yayın yapan yerel haber sitesi ‘www.kosnews.gr’nin haberine göre; bugün saat 05.00’te, Yunan sahil güvenliğinin ihtarına karşın durmayan sürat teknesine ateş açıldı. Yunan sularından Türk sularına kaçmaya çalışan tekne, durduruldu. Yaralı yakalanan ve hayati tehlikesi bulunmayan Türk kaptan ile 7 Suriyeli kaçak, gözaltına alındı. Tekne, İstanköy Limanı’na çekildi. Türk kaptanının, İstanköy Adası’ndaki (Kos Adası) hastanede tedaviye alındığı belirtildi.
Öte yandan; olay sırasında denizde yaşanan kovalamaca, Akyarlar sahilinden DHA kamerası tarafından görüntülendi. (DHA)