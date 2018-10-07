Boks ringine çıksak Putin’i yenebilirim!

ABD Başkanı, siyah kuşak sahibi Rus lidere meydan okudu.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i boks müsabakasında mağlup edebileceğini söyledi.

Minnesota'da bir mitingde konuşan Trump, Putin ile temmuz ayında Finlandiya'da yaptığı görüşmeye değindi.

Basının Putin ile aralarını bozmaya çalıştığını söyleyen Trump, “Putin çok iyi biri. Basın, beni onunla bir boks ringine çıkarmak istiyor. Bu gerçekleşse de oldukça iyi performans gösterirdim” dedi.

Judoda siyah kuşak sahibi olan Putin, sporcu kimliği ile tanınıyor. Trump ise golf sporu ile ilgileniyor.