Bölgeden geçenler gördü hemen koştu

Rusya’nın Sibirya bölgesinde bulunan Yamal şehrinden geçen Mordyaha Nehri'nde bataklığa saplanan bir geyik, bölgeden geçen 2 kişi tarafından büyük uğraşlar sonucu kurtarıldı.

Rusya'nın kuzeybatı Sibirya bölgesinde bulunan Yamal şehrinden geçen Mordyaha Nehri’nde bir ren geyiği bataklığa saplandı. Neredeyse ölmek üzere olan geyik bölgeden geçen yerel halktan 2 kişinin dikkatini çekti. Geyiğin kurtulması için çalışma başlatılırken, bir ip geyiğin boynuzlarına bağlandı. İple çekilmesine rağmen geyik bir türlü kurtulamadı. Bunun üzerine diğer kişi geyikten korkmasına rağmen geyiğin yanına giderek, geyiğin bataklıktan kurtulması için boynuzlarından çekmeye çalıştı. Yaklaşık 10 dakika süren kurtarma operasyonundan sonra geyik bataklıktan kurtulabildi. Düz alana çıkan geyiğin oldukça bitkin düştüğü anlaşıldı. Ren geyiği bir süre sonra bataklık çevresinden ayrılarak dağlara koştu.

iHA