Böylesi filmlerde bile olmaz… 10 yıllık karısını lezbiyen sevgilisiyle yakaladı

İngiltere'de kocasının en yakın arkadaşının kızıyla birlikte olan bir kadın, kocasının durumu öğrenmesi sonrası cinayete kurban gitti. Olayla ilgili davada yeni bilgiler ortaya çıktı.

İngiltere’nin Worcestershire bölgesinde yaşayan David ve Melanie Clark, Noel tatilinde David’in en yakın arkadaşını evlerine davet etti. Steve Bastians, Clark ailesinin evine 31 yaşındaki kızı Katie ile birlikte gitti.

David ve Steve günü birlikte geçirirken, Melanie ve Kate ise beraber alışverişe çıktı. Akşam saatlerinde iki kadın eve geri dönerken, David eşiyle konuşmak için üst kata çıktığında yatak odasından sesler geldiğini fark etti.

Karısının kendisi hakkında konuştuğunu ve cinsel organının ne kadar küçük olduğunu anlattığını duyan David, seslerinin kesilmesinin ardından kapıyı araladı.

İki kadının birlikte olduğunu gören David, neye uğradığını şaşırarak arkadaşının yanına indi. Steve’e durumu anlatan David, kızını alıp evden gitmesini istedi. 10 yıldır evli olduğu karısıyla tartışmaya başlayan adam, kavganın alevlenmesiyle Melanie’yi bıçaklayarak öldürdü.

Polisi arayarak durumu anlatan David teslim oldu. Davanın önümüzdeki günlerde devam etmesi bekleniyor.