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Böylesini ilk kez göreceksiniz… İnanılmaz müdahale

Sosyal medya son günlerde kalp masajı yapan bir köpeğin görüntülerini konuşuyor. İspanyol polisi tarafından paylaşılan görüntülerdeki köpek, tatbikat sırasında ilk yardım müdahalesini başarıyla uyguluyor.

Sozcu.com.tr
android-time 11:42 26 Haziran 2018
Haberler Dünya
Sosyal medya son günlerde kalp masajı yapan bir köpeğin görüntülerini konuşuyor. İspanyol polisi tarafından paylaşılan görüntülerdeki köpek, tatbikat sırasında ilk yardım müdahalesini başarıyla uyguluyor.

İspanya’nın başkenti Madrid’de geçtiğimiz günlerde düzenlenen bir tatbikat ilginç görüntülere sahne oldu. Madrid polisi tarafından paylaşılan görüntülerde tatbikatın yıldızı Poncho adlı köpek dikkat çekiyor.

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Tatbikat kapsamında bir anda kendini yere bırakan polisin yanına koşan Poncho, ilk müdahaleyi yapmaya başlıyor. Önce adamın nefes alış verişini kontrol eden Poncho, ardından adamın göğsü üzerinde zıplayarak kalp masajı yapıyor.

Her 4 zıplamada bir adamın nefesini yeniden kontrol eden Poncho, polis memuru kendine gelene kadar masaja devam etti.

Madrid polisinin, ‘Poncho ilk yardım mücadelesini başarıyla yerine getirdi, göreve hazır’ mesajıyla paylaştığı video, başta Twitter olmak üzere sosyal medyada milyonlarca kez izlendi.

Son güncelleme: android-time 11:4526.06.2018
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