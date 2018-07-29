Brezilya’da 8 otobüs ateşe verildi, kamu binalarına ateş açıldı

Brezilya'da 8 halk otobüsü ateşe verildi ve bazı kamu binalarına ateş açıldı.

Ceara eyaleti polisi, dün gece Fortaleza kentinin farklı yerlerinde 8 otobüsün molotofkokteyli atılarak yakıldığını, bazı kamu binalarına da ateş açıldığını belirtti.

Saldırılarda ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

NEDENİ BİLİNMİYOR

Ceara kamu güvenlik dairesi, saldırılarla bağlantılı olduğu düşünülen 3 kişinin tespit edildiğini belirtirken, şüphelilerin gözaltına alınıp alınmadığına ilişkin henüz bilgi paylaşmadı.

Saldırıların neden gerçekleştirildiği henüz bilinmiyor. AA